Slovensko chce v kauze Chovanec vstúpiť na stranu poškodených

Slovensko by malo možnosť vstupovať do spisu či navrhovať dôkazy.

11. nov 2020 o 12:22 SITA

BRATISLAVA. Slovenská republika chce vstúpiť do konania v prípade smrti Jozefa Chovanca v Belgicku na strane poškodených. Získala by tak možnosť vstupovať do spisu či navrhovať dôkazy.

Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Kabinet v stredu zaviazal šéfku rezortu spravodlivosti a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS), aby vykonali potrebné kroky k tomu, aby sa Slovensko zúčastnilo na konaní.

„Máme za to, že je to výnimočná situácia, keď by mala Slovenská republika skúsiť využiť všetky možnosti, aby sme do takéhoto konania vstúpili. Je potrebné sa o takúto účasť uchádzať, takže to nie je žiadna automatika. Sme si toho vedomí a chceme k tomu robiť potrebné právne kroky,“ dodala Kolíková.



Prípad Jozefa Chovanca je podľa nej výnimočný a nie vždy, keď umrie slovenský občan v zahraničí, by mal štát vstupovať do konania.

„Je to situácia, kde je vážne podozrenie, že násilím iných policajných zložiek, iného štátu došlo k úmrtiu nášho občana a po dvoch rokoch ešte stále nie je jasne vysvetlené, prečo zomrel,“ uzavrela Kolíková.



Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok potvrdil, že Slovensko spravilo už 28 krokov v prípade úmrtia Jozefa Chovanca, vrátane predvolania veľvyslancov či intervencií na politickej úrovni.

„Predseda vlády hovoril niekoľkokrát so svojím partnerom a partnerkou na belgickej strane. Máme prijaté uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Všetky tieto kroky smerujú len k jednému cieľu, a to je vyšetrenie tohto trestného činu a spravodlivé potrestanie vinníkov,“ vysvetlil.