Iniciatívu Stop hazardu so zdravím podporilo už viac ako 45-tisíc ľudí

Ministerstvo zdravotníctva podľa iniciatívy stále nemá záujem o dialóg.

11. nov 2020 o 14:21 SITA

BRATISLAVA. Iniciatívu Stop hazardu so zdravím za dva týždne od spustenia podporilo už viac ako 45-tisíc ľudí. Rezort zdravotníctva podľa iniciatívy však stále nemá záujem o dialóg.

Naopak, napriek všetkým argumentom v stredu opäť vláda prijala rozhodnutie na dotáciu len štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške ďalších 98 miliónov eur. Iniciatíva Stop hazardu so zdravím to uviedla v tlačovej správe.

Navýšenie platby štátu za poistencov

Ministrom zdravotníctva a financií predložila iniciatíva návrh na zlepšenie nepriaznivého vývoja slovenského zdravotníctva. Tento vývoj aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu podľa iniciatívy vážne ohrozuje dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Kľúčovou požiadavkou je zabezpečenie dostatočného a férového financovania zdravotníctva prostredníctvom navýšenia platby štátu za svojich poistencov na úroveň päť percent vymeriavacieho základu spred dvoch rokov.

V súčasnosti je totiž platba za poistencov štátu na svojom historickom minime od roku 2007 a na úrovni necelých 50 percent v porovnaní s Českom.



Návrhy iniciatívy sa však nestretli s primeranou odozvou zo strany kompetentných.

"Tak, ako neboli ochotní s odbornou verejnosťou diskutovať vo fáze prípravy štátneho rozpočtu na rok 2021, tak nie sú evidentne s nami ochotní diskutovať ani teraz. Ministerstvo zdravotníctva s nami nekomunikuje, tak, ako nekomunikovalo so zástupcami rezortu pri príprave rozpočtu. Návrh rozpočtu pritom vychádza z viacerých chybných predpokladov, ktoré si vyžadujú skutočne dôslednú odbornú diskusiu," upozornil ambasádor iniciatívy Viliam Dobiáš.

Nechali si vypracovať prieskum

Štát by mal v súvislosti s pandémiou pomôcť zdravotníctvu zabezpečením chýbajúcich prostriedkov aj podľa 94 percent respondentov prieskumu iniciatívy.

Rovnako 94 percent opýtaných je presvedčených, že štát by mal zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov do zdravotníctva na to, aby mohla byť kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Reprezentatívny prieskum na vzorke tisíc respondentov si iniciatíva Stop hazardu so zdravím dala vypracovať u agentúry 2 muse.



Signatári Iniciatívy Stop hazardu so zdravím sú Asociácia na ochranu práv pacientov, OZ Slovenský pacient, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia nemocníc Slovenska, Union zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia neštátnych zdravotníckych zariadení ADOS v SR, Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora zubných lekárov, Asociácia dopravnej zdravotnej služby, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárska únia špecialistov, Slovenská lekárska komora, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení.