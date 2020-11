Tridsať dní a konflikt Matoviča so Sulíkom je späť

Premiér vyzval Sulíka, aby do nedele prišiel s plánom, ako zvládnuť pandémiu.

11. nov 2020 o 19:24 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Trvalo presne tridsať dní, kým sa premiér a líder OĽaNO Igor Matovič opäť ostro zaútočil na šéfa SaS Richarda Sulíka.

V polovici októbra venoval Matovič hodinovú samostatnú tlačovú konferenciu kritike Sulíka pre jeho vtedajší nesúhlas s plošným zatváraním reštaurácií a fitnescentier.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Teraz premiér opäť naznačuje, že Sulík bude niesť zodpovednosť za úmrtia ľudí na Covid-19.

"Kto bude chodiť pochovávať mŕtvych? Sulík osobne bude kopať hroby?" spýtal sa premiér po zasadaní vlády.

Matovič tentoraz reagoval na to, že Sulík spochybnil jeho nápad z utorka, aby sa antigénovými testami testovali ľudia v reštauráciách, divadlách, kinách či školách. Zariadenia by mali zohnať zdravotníkov a dobrovoľníkov, štát by dodal policajta a vojaka, pomôcky a testy. Potom by sa podľa premiéra mohli zariadenia otvoriť.

"Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by malo obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie," skritizoval Sulík nápad na facebooku. Ľudia za to podľa šéfa SaS dostali iba predĺženie núdzového stavu o ďalších 45 dní, ktoré v stredu schválila vláda, a to, že "majú suplovať štát a premeniť svoje prevádzky na testovacie centrá".