Pellegrini chystá online anketu, bude sa pýtať ľudí, či sú za predčasné voľby

Anketu plánuje spustiť 17. novembra na webe.

12. nov 2020 o 11:25 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Predseda strany Hlas a expredseda vlády a strany Smer Peter Pellegrini vyzval ľudí, aby sa zapojili do ankety v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR.

Anketu plánuje spustiť 17. novembra na webe.

Verí, že ak sa do nej zapojí viac ľudí ako do ankety premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pred voľbami, bude to pre vládu rovnako záväzné.

Ak občania v ankete vyjadria súhlas, pripustil aj pokus o vyhlásenie referenda.

Správu aktualizujeme.