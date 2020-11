Únia miest navrhuje zrušiť súčasné župy alebo aspoň znížiť ich počet

Miesto žúp navrhujú štyri regióny plus mesto Bratislava

12. nov 2020 o 13:35 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Únia miest Slovenska (ÚMS) navrhuje zrušiť súčasné vyššie územné celky (VÚC).

Ich terajšie postavenie a kompetencie totiž považuje za veľmi slabé.

Alternatívou môže byť aspoň zníženie ich počtu na štyri regióny plus mesto Bratislava a posilnenie ich kompetencií a financovania.

Mali by tak vlastnú hospodársku, daňovú či školskú politiku, čím by sa zároveň mohol znížiť počet ministerstiev.

Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to vyhlásili zástupcovia ÚMS, ktorí jej predstavili ich návrh na reformu verejnej správy.

ÚMS tvrdí, že je potrebné, aby sa vláda SR definitívne rozhodla či chce reformovať verejnú správu, a to nielen na úrovni samosprávy, ale aj štátnej správy.

Pandémia nového koronavírusu totiž podľa miest ukázala, kde sú slabiny fungovania štátnej správy.

"Kebyže to má zostať tak ako teraz, bez posunu kompetencií a financií z centrálnej vlády nižšie, treba sa začať baviť o tom, či majú zmysel VÚC v takej podobe ako dnes," povedal prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Jednou z možností, pre ktoré sa v rámci reformy vláda môže rozhodnúť, môžu byť podľa neho silnejšie regionálne vlády. VÚC by sa tak rušiť nemuseli, ale znížil by sa ich počet.

"Jeden z variantov sú štyri regióny plus Bratislava. Boli by to silné regióny v rámci riadenia. Dostali by viac kompetencií i financií," vysvetlil Rybníček s tým, že definitívnu podobu reformy musí zadefinovať štát.

Ak sa však štát do reformy verejnej správy nepustí, podľa prezidenta ÚMS by to nebolo v poriadku.

"Práve celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 ukázalo, čo nefunguje, a to miestna štátna správa a krízové riadenie na úrovni štátnej správy," poznamenal Rybníček.

Je presvedčený, že sa Slovensko nestotožnilo so súčasnými hranicami VÚC a obyvatelia sa k ním hrdo nehlásia, lebo boli určené politicky. "Súčasné postavenie VÚC je slabučké," skonštatoval prezident ÚMS.

V súčasnej podobe považuje VÚC za úplne zbytočné. Rybníček volá aj po novom volebnom systéme.

Nastaviť by sa mohli namiesto jedného štyri volebné obvody. Myslí si, že tento i budúci rok je ešte čas sa do reformy pustiť.

Prezidentka považuje podľa slov Rybníčka za vhodné, aby si ÚMS, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov SK8 sadli za jeden stôl, dohodli sa na spoločnom stanovisku na reforme verejnej správy a predstavili ho aj vláde.