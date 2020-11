Zahraniční Slováci žiadajú viac financií pre Maticu slovenskú

Nebolo by spravodlivé trestať organizáciu za chyby bývalých predstaviteľov.

12. nov 2020 o 14:17 SITA

BRATISLAVA. Zástupcovia Slovákov v zahraničí vyzývajú vládu k podpore Matice slovenskej.

Informovala o tom hovorkyňa matice Veronika Grznárová. K podpore vyzýva okrem Svetového združenia Slovákov v zahraničí aj Spolok francúzsko-slovenského priateľstva, Spolok Slovákov v Poľsku či Švédsko Slovenský spolok.

Reagujú na zníženie štátnej dotácie pre Maticu slovenskú.

Trest za chyby minulosti nie je fér

Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský vo svojom stanovisku vyjadril presvedčenie, že Matica slovenská prekonala negatívne trendy z minulosti a došlo v nej ku generačnej obmene.

Myslí si, že by nebolo spravodlivé trestať ju za chyby bývalých predstaviteľov, ktorých je súčasné vedenie matice podľa neho samo kritikom.

Podfinancovaná starostlivosť o kultúru

Zároveň dodal, že kultúra či starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí by aj vzhľadom na svoju dlhodobú podfinancovanosť a na programové vyhlásenie vlády nemali patriť k najviac postihnutým oblastiam.

„To úzko súvisí aj s financovaním Matice slovenskej, ktoré by rovnako nemalo byť znižované nadproporcionálne a predovšetkým tak, aby to viedlo k nevratnému poškodeniu ustanovizne, ktorá má nesporne – bez ohľadu na to, aké má kto z nás aktuálne politické názory – zásadné zásluhy o náš spoločný národ a jeho hodnoty,“ uviedol.

Dôležité postavenie Matice medzi krajanmi

Skalský uviedol, že vďaka činnosti Krajanského múzea Matice slovenskej si krajania udržujú kultúrne, osvetové a vedecké vzťahy so Slovenskom.

Grznárová poukázala, že krajanské organizácie vyjadrujú obavu, že po výraznom znížení štátnej dotácie pre maticu už nebude môcť ustanovizeň pôsobiť v tejto oblasti pre akútny nedostatok finančných a personálnych zdrojov.

Hovorkyňa priblížila, že v krajanskej problematike má matica dôležité postavenie, a preto ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaradil do aktuálnej prípravy novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom.