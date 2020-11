Rady ministra školstva pre šport opäť funguje aj s novými členmi

Rada má hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu.

12. nov 2020 o 19:14 SITA

BRATISLAVA. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vymenoval nových členov Rady ministra pre šport.

Ako informovalo tlačové oddelenie ministerstva školstva, šéf rezortu plánuje obnoviť činnosť rady s upravením jej poslania.

Mika aj šéf futbalového zväzu

Rada by mala po novom pomáhať hľadať riešenia ťažiskových problémov slovenského športu a jeho prienikov do rôznych oblastí verejného života.

Gröhling do rady vymenoval Karola Kučeru, Václava Miku, Richarda Strapka, Luboša Jančíka, Luciu Mesárošovú, Richarda Kollára, Branislava Trégera, Evu Gažovú, Jána Kováčika, Moniku Chochlikovú, Ivana Mikloša, Antona Siekela a Luboša Sarnovského.

Štyri stretnutia ročne

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár priblížil, že členov rady bude na rozdiel od minulosti 13.

„Očakávame od nich, že poskytnú spätnú väzbu na riešenia, pripravované ministerstvom, ale aj iniciatívne návrhy v oblasti športu,“ povedal.

Rada by sa mala v budúcnosti schádzať štyrikrát do roka. Prvýkrát by sa mala stretnúť vo februári budúceho roka. Ako priblížilo tlačové oddelenie, doteraz v rade ministra pracovalo 32 osobností, a to najmä z národných športových zväzov. Rada však bola zvolávaná sporadicky a napríklad v roku 2019 sa nezišla ani raz.

Väčší dosah

Keďže rada má nové poslanie, sú v nej zastúpení aj odborníci z oblasti športových médií, zdravotnej poisťovne, rezortov financií a dopravy, cestovného ruchu, makroekonomiky, štatistiky, analytiky, športovej infraštruktúry.

Zapojené sú aj osobnosti, ktoré sa budú vedieť vyjadrovať z pohľadu záujmových skupín športu, teda zo samosprávy, veľkých športov, športov s menším mediálnym pokrytím či športovcov so zdravotným znevýhodnením.

Na zasadnutiach rady by chcel rezort riešiť viaceré témy medzi nimi aj víziu slovenského športu, športovú reprezentáciu SR, športovú infraštruktúru, strediská športovej reprezentácie, financovanie športu či voľnočasové poukazy a legislatívu v športe.