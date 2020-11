Tomka pokračuje ako sudca Medzinárodného súdneho dvora

Slovenský sudca dostal dôveru aj v treťom funkčnom období.

13. nov 2020 o 8:25 TASR

NEW YORK. Petra Tomku zvolila vo štvrtok Bezpečnostná rada aj Valné zhromaždenie OSN opätovne za sudcu Medzinárodného súdneho dvora (ICJ), a to na obdobie rokov 2021 - 2030. Tomka bol do tejto inštitúcie zvolený už po tretí raz.

Spoločne s Tomkom boli za sudcov ICJ na nasledovných deväť rokov vo štvrtok zvolení aj štyria ďalší sudcovia, z ktorých traja budú túto funkciu zastávať taktiež opätovne.

Ide o Juliu Sebutindeovú z Ugandy, Yujiho Iwasawu z Japonska a sudkyňu Süe Chan-čchin z Číny, ktorá je aktuálne podpredsedníčkou tohto súdu. Novým sudcom Medzinárodného súdneho dvora sa stal Georg Nolte z Nemecka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osem kandidátov

Deväťročné funkčné obdobie sa im začne 6. februára 2021, informuje na svojej webstránke Organizácia Spojených národov.

O post sudcu ICJ sa celkovo uchádzalo osem kandidátov. Hlasovanie o nich prebehlo v BR OSN i Valnom zhromaždení OSN už v stredu 11. novembra, avšak bez konsenzu oboch orgánov na piatich menách.

Následne sa hlasovanie konalo vo štvrtok, pričom piatich sudcov podarilo zvoliť potrebnou absolútnou väčšinou hlasov.

Tomka získal 13 z 15 hlasov v Bezpečnostnej rade OSN a 150 zo 193 hlasov vo Valnom zhromaždení OSN.

Gratulácia od Korčoka

Tomkovi už k znovuzvoleniu pogratuloval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Na Twitteri vyjadril aj vďaku všetkým členským štátom, ktoré podporili jeho kandidatúru.

"Teší ma, že Peter Tomka bol zvolený už po tretíkrát, čo je potvrdením jeho mimoriadnych odborných kvalít. Jeho znovuzvolenie je zároveň významným úspechom slovenskej diplomacie," zhodnotil Korčok aj vo vyhlásení, ktoré zaslal tlačový odbor slovenského rezortu diplomacie.

Peter Tomka je sudcom Medzinárodného súdneho dvora od roku 2003 a je aktuálne jeho služobne najstarším členom. Pôsobil ako predseda tohto súdu (2012-2015) i jeho podpredseda (2009-2012).

Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom OSN, ktorý rozhoduje spory medzi štátmi podľa medzinárodného práva. Má 15 sudcov a jeho sídlom je holandský Haag.