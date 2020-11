Učitelia očakávali od Gröhlinga smelšiu víziu moderného školstva

Plány ministerstva sú málo ambiciózne, uviedla Slovenská komora učiteľov.

13. nov 2020 o 12:53 TASR

BRATISLAVA. Víziu moderného školstva, ktorú v piatok predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), označil prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman za málo ambicióznu.

Poukázal, že v 12 opatreniach z dielne rezortu školstva chýba napríklad vzdelávanie učiteľov.

"Minister predstavil niektoré čiastkové veci, ktoré nie sú dosť jasne narysované, o čo konkrétne pôjde. Sú to zväčša drobné veci, nie je v tom veľká ambicióznosť," poznamenal Crmoman.

Absentuje vzdelávanie učiteľov

Poznamenal, že Slovenská komora učiteľov sa obáva, že o zjednotení financovania pod rezort školstva sa bude len rozprávať.

"Ešte pred prázdninami nám minister školstva hovoril, že na jeseň by sa malo riešiť to, že sa prenesie financovanie z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva, čiže to nebude v dvoch rezortoch a spojí sa to. Očakávali sme, že minister predstaví niečo konkrétne," uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov.

"Úplne tu absentuje vzdelávanie učiteľov. Keď chceme skvalitniť školstvo, tak potrebujeme vzdelaného učiteľa," povedal Crmoman.

Metodika príplatkov

Poukázal, že sa neobjavila ani téma, ako zlepšiť demokratizáciu na školách. Rezort školstva v oblasti ohodnotenia učiteľov plánuje zaviesť osobitné príplatky za ich výkon a kvalitu.

Prezident Slovenskej komory učiteľov tvrdí, že už teraz riaditeľ školy môže dať učiteľovi osobné ohodnotenie, avšak musí mať na to financie.

"Z tohto pohľadu to pre mňa nie je žiadna novinka. Bude dôležité, akým spôsobom bude nastavená metodika, aby sa to nedalo zneužiť," doplnil Crmoman.

Otvorený trh s učebnicami a menej byrokracie

Prezident Slovenskej komory učiteľov poznamenal, že chápe taktiku ministra školstva, ktorý tvrdí, že nejde o reformu školstva, ale bude realizovať jednotlivé opatrenia postupne.

"Táto taktika je podľa mňa rozumná. Verím, že za tie štyri roky uvidíme len nejaké drobnosti a neuvidíme zásadné veci, ako je napríklad zjednotenie financovania škôl," vysvetlil Crmoman.

Pochválil napríklad opatrenie, ktorým sa otvoril trh s učebnicami či debyrokratizáciu na školách.

Medzi strategické opatrenia moderného školstva patrí digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva či otvorenie trhu s učebnicami.

Víziu, ako docieliť moderné školstvo, predstavil na piatkovej tlačovej konferencii minister školstva.

Ako poznamenal, nepôjde o reformu, ale o súbor opatrení, ktorým sa chcú v najbližšom období venovať. Niektoré sa už podarilo aj zrealizovať.