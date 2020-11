Čentéš: S Čižnárom som komunikoval minimálne. Náš vzťah bol poznačený

Za generálneho prokurátora ho zvolil parlament ešte v júni 2011. Napriek tomu ho prezident Ivan Gašparovič odmietol vymenovať a do funkcie sa o dva roky neskôr dostal Jaromír Čižnár. O tom, že tento postup nebol správny, napokon rozhodol Ústavný súd až v decembri 2014. Vo svojom náleze upozornil, že prezident nemal žiadne dôvody na to, aby zvoleného kandidáta odmietol a že tým porušil jeho práva.

Dnes sa prokurátor JOZEF ČENTÉŠ opätovne uchádza o post generálneho prokurátora a spomedzi siedmich uchádzačov má najviac nominácií. Celkovo ho navrhuje až sedem subjektov.

V rozhovore sa dočítate ako mohli prokurátori špeciálnej prokuratúry utajiť zásah voči Dušanovi Kováčikovi, ktorý bol dovtedy ich šéfom

prečo bolo konanie Kováčika zvláštne a prečo mal voči nemu Jaromír Čižnár zasiahnuť

čo by malo nasledovať po preverení Kováčikových spisov

ako Čižnár nekomunikoval s prokurátormi a ako zareagoval, keď Ústavný súd skonštatoval, že namiesto neho mal byť v čele prokuratúry Čentéš

čo hovorí na hodnotenie mimovládok, podľa ktorých by bol voľbou na istotu a po zvolení by vraj nespravil by zásadné zmeny

prečo Čentéš v minulosti na dva roky odišiel odišiel z prokuratúry pracovať do banky

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádzate v čase, keď každým dňom vychádzajú najavo nové informácie o predošlom vedení prokuratúry i polície. Väčšina z bývalých policajných funkcionárov či špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sú za mrežami. Ako to vnímate?

Situáciu vnímam veľmi negatívne. Doposiaľ sa nestalo, aby policajti, prokurátori a sudcovia boli v takom množstve zadržaní a vzatí do väzby.

Treba si povedať, že sa nepohneme dopredu, kým nebudeme mať dôveru verejnosti. To je alfa a omega. Pokiaľ verejnosť nebude veriť, že policajti, prokurátori a sudcovia sú schopní, morálne čistí a bezúhonní, bude niekto vypovedať proti mafiánom? Svedkovia usvedčujúci týchto ľudí nám musia veriť, aby prišli vypovedať.

Exminister vnútra Robert Kaliňák hovorí, že zásahy NAKA sú len divadlom. Odvoláva sa na to, že obvinenia stoja na slovách kajúcnikov, ktorí usvedčujú vysokopostavených ľudí, „aby si vykúpili skrátenie trestu“. Môže to fungovať tak jednoducho?

Relevantné je vystúpenie dozorových prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry. Z ich vyjadrenia som pochopil, že prokuratúra sa v týchto konkrétnych veciach opiera o zákonné dôkazy. V prípadoch, keď sa využívajú kajúcnici, sa vždy musia verifikovať ich výpovede ďalšími dôkazmi.

Kováčikov prípad má na starosti dvojica prokurátorov Ondrej Repa a Michal Šúrek, ktorí sú na špeciálnej prokuratúre len krátko. V tomto prípade vlastne zakročili voči vlastnému šéfovi, špeciálnemu prokurátorovi. Aj to zrejme nie je bežné a chce to odvahu.

Určite to chce osobnú odvahu. Každý prokurátor si je vedomý toho, že keď udrie do klbka organizovaného zločinu, tak to je ako keby otvoril vrece plné jedovatých hadov. Títo dvaja mladí prokurátori sú nesporne inšpiráciou aj pre ostatných.

Dá sa vôbec utajiť vyšetrovanie a následne aj zásah voči vlastnému šéfovi?