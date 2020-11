Dobré ráno: Neďaleko skončila vojna, o ktorej ste možno nevedeli

Čo sa deje v konflikte o Náhorný Karabach.

15. nov 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Lukáš Onderčanin

Vypočujte si podcast

V čase asi najväčšej globálnej svetovej krízy od druhej svetovej vojny si to možno viacerí nevšimli, no nie až tak hrozne ďaleko, na nepokojnom Kaukaze vypukla a vlastne už aj skončila vojna.

Arménsko a Azerbajdžan podpísali dohodu, no Arménsko prakticky kapitulovalo.

Prečo sa tak stalo, o čo v tejto vojne išlo, čo sa desaťročia deje v Náhornom Karabachu a čo tento vývoj pre celý región i nás v Európe znamená?

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: BBC

Krátky prehľad správ

Koaličnému poslancovi Miroslavovi Žiakovi z SaS sa vyhrážajú po tom, ako sa v parlamente dostal do roztržky s Milanom Mazurekom. Prívrženci fašistov mu odkazujú, že si to odskáče jeho rodina. Žiak na Mazureka vytiahol nápis, že je urevaný nácek. Poslanci ĽSNS mu v parlamente mali odkázať, že to už nemá robiť, lebo doma nebude v bezpečí.

V kancelárii bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa našli nevybavené spisy k trestným veciam, ktoré siahajú až do roku 2004. Ústavnoprávny výbor parlamentu teraz zistil, že takto zatajených je až 111 spisov. Prokurátori si teraz tieto spisy medzi seba museli rozdeliť a skúmajú, o aké prípady ide.

Od tohto týždňa by sa mali čiastočne otvoriť divadlá, kiná a kostoly. Fitnescentrá a plavárne by sa mohli otvoriť pre maximálne šesť osôb. Matovič tiež odkázal Richarodvi Sulíkovi, že ak príde s plánom na zníženie sedemdňového kĺzavého mediánu pod 500 do konca mesiaca, prenechá mu boj s pandémiou.

S novozvoleným americkým prezidentom Joe Bidenom už hovoril aj pápež František. Biden bude totiž len druhým katolíckym prezidentom v dejinách USA. Prvým bol J. F. Kennedy. Biden by chcel s Vatikánom spolupracovať v otázkach dôstojnosti, rovnosti, starostlivosti o chudobných či zmeny klímy.

Aké je to byť vedcom a mať článok v magazíne Science? V rámci medzinárodného tímu sa to podarilo Andrejovi Čerňanskému, ktorý skúmal v jantári uväzneného obojživelníka Yaksha peretti. Čo to pre vedca znamená, sa pýtala Renáta Zelná a text nájdete na webe tech.sme.sk.

