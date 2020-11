Kováčik dostáva tretinu platu aj po tom, ako sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora

13. nov 2020 o 17:02 SITA

BRATISLAVA. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zostal aj po vzdaní sa funkcie radovým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, aj keď s pozastaveným výkonom.

Informoval o tom portál webnoviny.sk s tým, že pokiaľ nie je skončené jeho trestné stíhanie právoplatným odsúdením, tak má nárok na 30 percent platu.

Kováčik je naďalej v služobnom pomere prokurátora. Ak by sa trestné stíhanie voči nemu skončilo a súd by ho právoplatne neodsúdil, mohol by ďalej pracovať na generálnej prokuratúre, píšu webnoviny.sk.

Zákon mu aj teraz, keď je obvinený z korupcie, podporovania zločineckej skupiny, zneužitia právomoci a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti, garantuje tridsať percent základného platu.

Na generálnej prokuratúre by mal byť základný plat prokurátora okolo 4 000 eur v hrubom. To znamená, že Kováčik by mal dostávať približne 1 200 eur mesačne, uvádza portál webnoviny.sk. Keby sa funkcie prokurátora vzdal, nedostal by nič.

Kováčik bol podľa portálu najlepšie zarábajúci človek v celom systéme prokuratúry. Podľa mimovládky Transparency International Slovensko bol v roku 2019 s celoročným príjmom treťou najlepšie platenou funkciou v štáte po guvernérovi Národnej banky Slovenska a prezidentke.