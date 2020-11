Kováčik zostáva prokurátorom, zarába aj vo väzbe

Ako jeho nástupca sa spomína Lipšic, ale aj Špirko či Šanta.

13. nov 2020 o 19:31 Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ani predčasný odchod špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z funkcie príliš neurýchli hľadanie jeho nástupcu.

Ak by aj všetko išlo, ako má, nový špeciálny prokurátor sa ujme funkcie iba o štyri mesiace skôr, ako by sa Kováčikovi skončilo celé funkčné obdobie.

Súvisiaci článok Sudca Kliment: Na prokuratúru musí prísť "čistič" zvonka Čítajte

"Odhadujem to niekedy na január," hovorí o termíne volieb podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo Za ľudí. Pravdepodobnejším termínom sa však zatiaľ zdá február.

Proces výberu je zložitý. Kováčikov list, že sa vzdáva funkcie, podľa zákona nadobudne platnosť až 1. februára. Ak by sa to malo stať skôr, muselo by sa vedenie parlamentu dohodnúť s Kováčikom, ktorý je vo väzbe.

Až potom bude môcť predseda parlamentu vypísať novú voľbu. Keďže Boris Kollár zo Sme rodina je po dopravnej nehode, zrejme ho zastúpi podpredseda parlamentu za OĽaNO Gábor Grendel.

O presných termínoch sa podľa neho hovoriť zatiaľ nedá.

"Musíme si s kolegami sadnúť tak, aby to bolo všetko na poriadku a v súlade so zákonmi a termínmi, ktoré zákony predpokladajú," povedal Grendel.