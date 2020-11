Správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

15. nov 2020 o 20:36 The Slovak Spectator

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1. Bez korupcie bude Slovensko zaujímavejšie pre zahraničných investorov, hovorí právnik: Slovakia needs a proper scheme of regional support

2. Premiér a odborníci sa nezhodujú, čo je hlavným dôvodom spomalenia rastu nakazených: PM and disease experts clash over virus testing

3. Populárne domy postavené do kameňa v Brhlovciach môžete aj navštíviť. Jedna obyvateľka ten svoj premenila na múzeum: Brhlovce: At home in a rock (from our archive)

4. Trumpova prehra v niečom pripomína komunistický prevrat v Československu, píše americký publicista: Washington, 2020: Echoes of Prague, 1948?

5. Aké meno by ste mali v štúrovčine? Zistite s týmto online nástrojom: Slovakia’s selection for the Oscars, your Slavic name & Warhol’s Flowers

6. Cyklisti zo Slovenska aj z Česka sa budú môcť onedlho stretnúť na Veľkej Javorine: Czechia and Slovakia to be connected with cycling route over the hill

7. Ktoré firmy získali ocenenie za zodpovedný prístup? Sú medzi nimi Profesia aj čokoládovňa Lyra: Companies also promote responsible behaviour during the pandemic

8. Polovica mladých ľudí si myslí, že SNP bolo úspešná operácia: Only about a hundred SNP veterans still alive

9. Cestujúci na linke 201 by sa už nemuseli tlačiť v trolejbuse: Bratislava is testing one of the longest trolley buses in the world

10. Hra učí deti prečo v pandémii fungujú rozostupy. Robili na nej aj Slováci: Board game explaining social distancing to children is available in three languages

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.