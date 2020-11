Kočnerovho prokurátora Paloviča zbavili funkcie

Proti rozhodnutiu sa plánuje odvolať.

16. nov 2020 o 12:02 Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Správu budeme aktualizovať.

TRENČÍN. Pre blízke kontakty a vynášanie informácií mafiánovi Marianovi Kočnerovi prišiel o funkciu prvý prokurátor.

Najtvrdší možný trest si v pondelok vypočul bratislavský okresný prokurátor Bystrík Palovič. Udelila mu ho disciplinárna komisia pod vedením predsedníčky Silvie Fabovej.

Stretnutia a kooperáciu prokurátora s Kočnerom neospravedlnila s vysvetlením, že musel vedieť, o koho ide.

"(Palovič) Musel mať vedomosť, že sa jedná o dlhodobo kriminálne závadovú osobu," vyhlásila Fabová pri čítaní rozhodnutia o treste.

Palovič sa s podnikateľom z mafiánskych zoznamov podľa disciplinárneho návrhu stretol minimálne deväťkrát, a to zvyčajne v bratislavskom hoteli Albrecht alebo v kaviarni na Vazovovej ulici.

Návrh na disciplinárny trest mal však celkovo sedem bodov a hovoril aj o ďalších pochybeniach, vrátane nezákonných lustrácií či ignorovania základných povinností prokurátora.

"Jeho konanie je dehonestujúce pre celý prokurátorský stav a svojím konaním sa pričinil o zhoršenie dôveryhodnosti prokuratúry," zdôrazňoval v záverečnej reči Juraj Hudec, zástupca bratislavskej krajskej prokuratúry, ktorá disciplinárku iniciovala.

Keďže Palovič sa proti verdiktu disciplinárnej komisie plánuje odvolať, trest ešte nie je definitívny. Momentálne sa teda pre neho nič nemení a ostáva prokurátorom s pozastaveným výkonom.

O definitívnom treste rozhodne odvolacia disciplinárna komisia.

Konal vraj pod nátlakom Kočnera

Súvisiaci článok Kočnerov prokurátor Palovič je blízko trestu. Stretnutia nezapiera Čítajte

Palovič kontakty aj stretnutia s Kočnerom na disciplinárke priznával, no tvrdil, že v prospech podnikateľa nič neovplyvňoval. Naopak, konal vraj pod nátlakom, keďže Kočner mal dobré vzťahy s celým vededním prokuratúry, a tak sa bál odporovať mu.

"Ide o nesprávny odhad hranice, kedy, s kým a o čom môže prokurátor komunikovať," bránil Paloviča jeho obhajca. Na disciplinárke ho zastupoval syn, advokát Bystrík Palovič mladší.

Tejto stratégie obhajoby sa držal aj samotný prokurátor Palovič.

"Som si vedomý, že som nedokázal dôsledne odhadnúť dôsledky kontaktov s Marianom Kočnerom a neurčil som si pomyselnú čiaru, kedy by bolo vhodné prestať stretávať sa s tým človekom," vyhlásil v záverečnom slove Palovič starší.

Dodal, že s odstupom času svoje konanie ľutuje.

Pred rozhodovaním o treste však prišiel aj s tvrdením, že na stretnutia s podnikateľom z mafiánskych zoznamov mal aj iný dôvod, ktorý dosiaľ nespomínal.

"Dôvodom bola ním (Kočnerom) prisľúbená pomoc pri predaji nehnuteľností, ktoré získala moja mama v rámci takzvaných reštitúcií," povedal Palovič. Prečo si na túto pomoc vybral práve Kočnera, nevysvetlil.

“ Som si vedomý, že som nedokázal dôsledne odhadnúť dôsledky kontaktov s Marianom Kočnerom a neurčil som si pomyselnú čiaru, kedy by bolo vhodné prestať stretávať sa s tým človekom. „ Bystrík Palovič

Palovičove vysvetelenie, že konal pod nátlakom či z obáv, Hudec ako zástupca navrhovateľa odmietol. Poukázal na to, že prokurátor konal podľa Threemy neraz aj proaktívne.

Kočnera informoval nielen o stave niektorých sporov, ale poskytoval mu napríklad aj osobné údaje svojich kolegov z prokuratúry.

Polícia Paloviča nevypočula

Zo šifrovacej aplikácie Threema v Kočnerovom mobile vyplynulo, že dvojica si vymenila dokopy 188 správ a pravidelne sa aj stretávala. Riešili prípady, ktoré mal Palovič ovplyvniť v Kočnerov prospech, ale aj ponuky na úplatky.



Trest pôvodne navrhla Palovičovi bývalá šéfka krajskej prokuratúry Iveta Kopčová ešte vlani. Od decembra minulého roka má aj pozastavený výkon funkcie prokurátora. Od tohto času teda dostáva len tretinu platu.

Napriek tomu, že Palovič sa mohol podľa správ dopustiť aj protipráneho konania, SME ešte začiatkom októbra upozornilo, že ho polícia dosiaľ ani len nevypočula.

Presah Palovičovho konania do trestnoprávnej roviny pripustila v pondelok aj disciplinárna komisia. Fabová pri čítaní rozhodnutia o treste podotkla, že trest nevychádza z bodov týkajúcich sa ovplyvňovania konania prokurátorov či pokusu o podplácanie prokurátorov, keďže "tieto skutočnosti nasvedčujú, že mohol byť spáchaný trestný čin".

Súvisiaci článok S Kočnerom si písal o úplatkoch i prípadoch. Prokurátora dodnes ani nevypočuli Čítajte

Znamená to, že Paloviča by pre tieto podozrenia mala riešiť polícia, nie disciplinárna komisia. Disciplinárna komisia vidí podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa či podozrenia z prijímania úplatku. Upozornila na to dokonca priamo políciu a Paloviča jej nahlásila.

Rozhodnutie disciplinárky Palovič starší komentovať nechcel. Vôbec nereagoval ani na otázky, či sa za vyše mesiac niečo zmenilo a či bol už vypovedať na polícii.

Ponuka 30

Komunikácia z Threemy naznačuje úplatok vo výške 30-tisíc eur.

„Keby sa dalo vyhovieť sťažnosti. Číslo 34 Kornélia Dimičová,“ písal napríklad Kočner prokurátorovi v marci 2018. Od Paloviča dostal odpoveď, že kolega, ktorý má prípad na starosti "zatiaľ krútil hlavou". Išlo o námestníka okresného prokurátora v Bratislave I. Zdenka Čanigu.

„Ponuka 30,“ reagoval vzápätí Kočner.

Čaniga po zverejnení komunikácie reagoval, že si nepamätá, či sa ho Palovič naozaj pýtal na prípad. Poprel, že by mu ponúkal úplatok za želané rozhodnutie.

V rámci disciplinárky sa riešila aj hodnovernosť Threemy, ktorú sa Palovič snažil spochybniť a hovoril, že správy sú vytrhnuté z kontextu.

V pondelok sa preto v rámci disciplinárky dopĺňalo dpkazovanie, na ktorom Hudec preukazoval, že v správach sú aj veci, ktoré nemohol nik okrem Paloviča vedieť. Išlo napríklad o to, kedy a ktoré podania už prišli na prokuratúru, alebo kto sa nimi zaoberal.

Palovič informoval Kočnera aj o tom, že Čanigovi sa v tom čase narodilo dieťa alebo o tom, kedy sám čerpal dovolenku. Z dokazovania vyplynulo, že tieto správy sedia s reálnym dianím na prokuratúre.