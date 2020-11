Slušné Slovensko si pripomína nežnú revolúciu (naživo)

Online zhromaždenie k spomienke na November 1989.

17. nov 2020 o 15:13 SME.sk

Online zhromaždenie začína o 17:11. Vystúpia tváre Novembra Filip Vagač, Marta Kubišová či Michal Kocáb z Prahy. Za hereckú obec sa prihovorí Zuzana Fialová. Novinársku obec zastúpi Matúš Kostolný a Beáta Balogová. Prihovorí sa aj Juraj Benetin a mnohí ďalší.

Sloboda a demokraciu sú totiž krehké. Je potrebné ich dennodenne chrániť: od lží, tých, ktorí sa pod rúškom demokracie snažia práve demokraciu pošliapať.

Extrémizmus, ktorý mnohých nespokojných pozýva do ulíc nikdy nedosiahne ideály novembra 1989. Neuverme mu, nevyberme si ho. Ak sa dostane k moci a bude silnieť, vráti nás do čias, kedy jeho predstavitelia hádzali nepohodlných ľudí do väzení a pracovných táborov.

Ozývame sa, lebo radosť 17. novembra je silnejšia ako nenávisť, s ktorou mnohí idú do ulíc. Nemôžeme stáť na námestiach, aby sme šírením vírusu neohrozili seba a našich blízkych. Plne to rešpektujeme, tak ako sme vždy rešpektovali právny štát a jeho zákony.

Chceme však ukázať, že odkaz Novembra aj tých, ktorí za nás štrngali kľúčmi, máme v hlbokej úcte. Títo ľudia nás naučili, že slušnosťou a pokojom je možné dosiahnuť nedosiahnuteľné - slobodu.