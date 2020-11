Gröhling bude komunikovať štandardne aj s Alternatívnou platformou rektorov a rektoriek

Alternatívna platforma slovenských rektorov a rektoriek vznikla 17. novembra 2020.

BRATISLAVA. Rezort školstva bude s Alternatívnou platformou slovenských rektorov a rektoriek komunikovať tak, ako komunikuje so Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK).

Pred rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Minister bol informovaný, že súčasťou platformy sú rektori súkromných aj verejných vysokých škôl, a preto nevidí dôvod na vyčlenenie ich platformy z celého procesu tvorby vysokoškolského prostredia. O jej vzniku informovala v utorok 17. novembra Univerzita Komenského (UK) v Bratislave na svojej webovej stránke.

„Je to vysokoškolské prostredie, ktoré sa tvorí samostatne, takže my budeme akceptovať akéhokoľvek aktéra, ktorý bude zastupovať vysokoškolské prostredie. A tak, ako diskutujeme s rektorskou konferenciou, tak budeme diskutovať aj s alternatívnou rektorskou konferenciou,“ povedal Gröhling.

Súčasťou novej platformy sú rektori Marek Števček z UK v Bratislave, Miroslav Fikar zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stanislav Kmeť z Technickej univerzity v Košiciach, Pavol Sovák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Bohunka Koklesová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Juraj Stern z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Egon Krák z Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a Samuel Abrahám z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Platforma je však otvorená všetkým rektorom slovenských vysokých škôl a univerzít.



Rektori poukázali, že nechcú, aby ich iniciatíva bola vnímaná ako boj proti niekomu. Vysvetlili, že platformu založili preto, aby sa slobodne a otvorene diskutovalo o veciach, o ktorých podľa nich reprezentácie vysokých škôl často mlčia. „Chceme zdôrazniť, že ani SRK nie je homogénnym celkom, hoci jej prezídium sa o takýto obraz usiluje. Rektorky a rektori majú byť natoľko výrazné osobnosti, ktoré sa neboja prezentovať aj kontroverzné či menšinové názory, ak sú o ich správnosti a hodnotovej ukotvenosti presvedčení. My takýmto presvedčením disponujeme, a preto sme pripravení diskutovať o budúcnosti slovenského vysokého školstva,” napísali vo svojom stanovisku. Zástupcovia platformy sa domnievajú, že vnútorná diskusia medzi reprezentáciami vysokých škôl nie je primárne na pôde SRK dostatočná a primeraná vážnosti aktuálnej situácie. Doplnili, že sa musia hľadať partneri z vonkajšieho prostredia, ktorí sa budú aktívne zapájať do obnovy dôvery verejnosti v inštitúcie vysokých škôl. Dôležitú úlohu v diskusii by podľa nich mali zohrať aj študenti univerzít.