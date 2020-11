Odkrývanie: Bratislavský nacista na Edlovej ulici mučil a vraždil

Kto bol snaživý bratislavský nacista Gustav Hauskrecht?

18. nov 2020

V našom dnešnom rozprávaní sa vyberieme do domu na obávanej Edlovej ulici v Bratislave.

Tá figuruje v spomienkach mnohých preživších, ktorí sa vyhli prvej vlne deportáciam. Po rozbehnutí tej druhej tu končili židovskí obyvatelia a so strachom sa vtedy šepkalo, že je to miesto, z ktorého sa po zaistení už nikto nevráti. Patronát nad ním mal vtedy tridsiatnik Gustav Hauskrecht. Rodák z Bratislavy a presvedčený hitlerovec, ktorý všetko tam riadil, no sám s obľubou židovských väzňov vyšetroval a pátral po ich rodine či priateľoch. Jeho metódy boli obzvlášť kruté. Jednému vyšetrovanému vytĺkli zuby sekáčikom, inému rezali uši.

S jeho pôsobením na úradovni na Edlovej ulici sa spájajú aj ďalšie zločiny - vraždy zadržaných ľudí, ktoré vyšli najavo pri retribučných procesoch.

Zdokumentovaných bolo najmenej desať prípadov. Takto tu zavraždili aj muža, ktorý prišiel hľadať svoju zatknutú 80-ročnú matku.

Zodpovedný je tiež za približne 5000 životov ľudí, ktorí prešli jeho vyšetrovňou a skončili v nacistických koncentračných táboroch.

Kto bol teda v skutočnosti snaživý bratislavský nacista Gustav Hauskrecht a prečo ušiel akémukoľvek trestu? Aj o tom budeme hovoriť v našom podcaste Odkrývanie - tentokrát s historikom Michalom Schvarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, autorom tohto unikátneho výskumu.

Podcast moderuje Soňa Gyarfašová, ktorá pôsobí v RTVS a mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. Odkrývanie si budete môcť vypočuť každé dva týždne, vždy v stredu.

