Čecha zadržaného na októbrovom proteste budú stíhať väzobne

Polícia ho obvinila 20. októbra.

18. nov 2020 o 13:33 (aktualizované 18. nov 2020 o 14:01) TASR

BRATISLAVA. Pavol R. z Českej republiky, ktorého zadržali počas októbrových protestov pred Úradom vlády (ÚV) SR v Bratislave, bude definitívne stíhaný väzobne.

Rozhodol o tom v pondelok (16. 11.) Krajský súd (KS) v Bratislave.

TASR o tom v stredu informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

"KS v Bratislave 16. novembra sťažnosť obvineného P. R. proti uzneseniu Okresného súdu (OS) Bratislava I o vzatí do väzby zamietol ako nedôvodnú. Rozhodnutie je právoplatné, obvinený zostáva vo väzbe," objasnil Adamčiak.

Pavol R. a Martin J. z Popradu boli obvinení z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa, ktorého sa mali dopustiť 17. októbra počas protestov pred ÚV SR v Bratislave. Pavla R. OS Bratislava I zobral do väzby 21. októbra. Martin J. je stíhaný definitívne na slobode, keď rozhodol KS v Bratislave 28. októbra.

Oboch mužov obvinila polícia 20. októbra, keď počas protestu, krátko pred 16.00 h po príchode vodného dela pred ÚV SR, začali hádzať kamene a dlažobné kocky do policajtov. Hodené predmety opakovane zasiahli policajtov do prilby na hlave, do hrude a na viaceré miesta na tele. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov, keďže sa činov dopustili počas krízovej situácie - núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR.

Ultras fanúšikovia, stúpenci ĽSNS a iné osoby 17. októbra protestovali pred Úradom vlády SR. Žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), zároveň nesúhlasili ani s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn a vodné delá. Niekoľko osôb bolo zadržaných, zranených bolo viacero osôb.