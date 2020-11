Na súde sa začal proces s obvineným z troch brutálnych vrážd

Lehotský využil právo nevypovedať.

18. nov 2020 o 16:56 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, otvoril v stredu proces s Miroslavom Lehotským, ktorý je obžalovaný z troch brutálnych vrážd. Hrozí mu doživotie.

Miroslav Lehotský pred senátom vyhlásil, že je nevinný, odmieta, že by spáchal skutky, z ktorých ho vinia. Zároveň využil svoje právo a vo veci odmietol vypovedať.

Najskôr sa priznal, teraz vinu popiera

V roku 2017 sa však k nim priznal, pred vyšetrovateľom ich podrobne opísal a aj motív a okolnosti ich spáchania. Zápisnicu z jeho vtedajšieho výsluchu prečítal predseda senátu.

V roku 2019 však zmenil svoju výpoveď a ako počas prvého dňa procesu reagoval: "Niečo z toho pravda je a niečo nie. Nezavraždil som ich. Je to vykonštruované."

Prvú vraždu mal spáchať v roku 2010. Vo vzťahu k Sandre N. ho prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) viní z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe, vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Podľa polície obžalovaný žil v minulosti v Českej republike, neskôr sa spolu s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko. V Zliechove mal prenajatý dom.

Družka údajne mala silné podozrenie, že ju podvádza a rozhodla sa odísť k rodičom. Obžalovaný ju nedokázal presvedčiť, aby zostala, a tak vraždil. Pred zaškrtením s ňou mal mať pohlavný styk, podľa polície ju následne rozštvrtil a spálil.

Rovnaký priebeh mala mať aj ďalšia vražda mladej mamičky Moniky o dva roky neskôr. Jedného dňa zmizla spolu s 1,5-ročnou dcérkou. Poslednou obeťou mal byť muž, keď Miroslavova posledná priateľka údajne na vlastné oči videla, ako uškrtil jej vtedajšieho priateľa šnúrkou od teplákov.

Sama ho zavolala a pustila do bytu vraj s tým, že ju muž týra. Po vražde nebohého podľa vlastných slov položil do vane. Deň na to mužovi polámal kosti a odrezal hlavu, aby sa zmestil do kufra.

"Všetky obete zlikvidoval spálením. Priebeh skutkov je veľmi brutálny. To, že vj ukazoval ako miesta, kde nechal pozostatky s tomto prípade hrozí obvinenému doživotie, je zrejmé," konštatovala počas vyšetrovania polícia.

Obvinený hovorí o nátlaku

Obžalovaný v súčasnosti sedí vo väzení za týranie syna, ktorého mal s družkou. Priznanie k skutkom v roku 2017 malo údajne viesť k nižšiemu trestu. Ako teraz sám hovorí, urobil tak na nátlak polície a priznal, čo neurobil.

V prvý deň procesu vypovedala i matka zavraždeného Romana P. Podľa jej výpovede syn sa osamostatnil, keď mal 18 rokov.

Mal výkup železa, ženu a s ňou dieťa, nenavštevovali sa. Spoznal sa s ďalšou ženou a potom aj s bezdomovkyňou, s ktorou spolu žili. Matka ho naposledy videla v roku 2010.

"Neskôr som tušila, že je s ním zle. Od roku 2011 bol nezvestný. Viackrát ho hľadala polícia. Potom som sa dozvedela, že je zavraždený a že ho v taške hodili do nejakej záhrady. Volala som na políciu," vypovedala poškodená.

Miroslava Lehotského nepozná, nikdy ho nevidela. "Nie je vinný? Koľko obetí zanechal a zobral ich zo sveta?" reagovala matka zavraždeného pre médiá.

Podľa prokurátora ÚŠP obžalovanému hrozí v prípade uznania viny v plnom rozsahu 25 rokov až doživotie.