Antigénové testy nakoniec nakúpi Sulíkovo ministerstvo

Sulík potvrdil, že zriadi komisiu, ktorá by mala na celý proces dohliadať.

19. nov 2020 o 9:44 (aktualizované 19. nov 2020 o 10:41) TASR, SITA

BRATISLAVA. Antigénové testy potrebné na ďalšie celoplošné testovania bude napokon predsa obstarávať ministerstvo hospodárstva.

Vo štvrtok o tom rozhodla vláda.

Štyri dátumy

Pôvodne sa mal kabinet materiálom predloženým predsedom vlády Igorom Matovičom zaoberať ešte v stredu. Rokovanie o tomto bode však bolo prerušené, s tým, že sa o ňom bude hovoriť na koaličnej rade.



Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, celkovo budú obstarávať 16 miliónov testov.

V uznesení sa stanovili štyri dátumy, ku ktorým majú byť k dispozícii vždy po štyri milióny testov. On sám pritom nevedel povedať, či jeho ministerstvo tieto podmienky bude schopné splniť, rovnako sa nevedel vyjadriť k forme nákupu ako ani k cene testov.

"Tak ja sa budem snažiť to obstarať. Nakoniec nie je to atómová fyzika. Pustíme sa do toho," vyhlásil minister.

Dohliadať bude komisia

Zároveň potvrdil, že zriadi komisiu, ktorá by mala na celý proces dohliadať. "Už teraz prizývam zástupcov Transparency International, Zastavme korupciou a zástupcov opozície, takže napríklad pán Fico, pán Pellegirini, alebo koho si pošlú, aby mohli na to dohliadať," avizoval Sulík.

Jeho cieľom je, aby sa vyhli akýmkoľvek možným podozreniam. Minister sa už pritom v tejto veci obrátil aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarávania by v tomto prípade boli v súlade so zákonom.



Návrh na zabezpečenie antigénových testov predložil premiér na základe záverov rokovania Ústredného krízového štábu, na ktorom sa rozhodlo o masívnom testovaní.

Pohotovostné zásoby majú slúžiť ako posledná rezerva štátu, preto sa nenavrhuje, aby antigénové testy nezabezpečila Správa štátnych hmotných rezerv.

"Vzhľadom na skutočnosť, že ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra plnia iné úlohy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, navrhuje sa využiť voľné kapacity iného ministerstva, ktorým je ministerstvo hospodárstva," konštatuje sa v predkladacej správe.