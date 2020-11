Čaputová odovzdala poverovacie listiny piatim novým veľvyslancom

19. nov 2020 o 11:22 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny novým veľvyslancom SR.



Sú nimi Peter Bátor, vedúci Stálej delegácie SR pri NATO so sídlom v Bruseli, Radovan Javorčík, veľvyslanec SR v Spojených štátoch amerických so sídlom vo Washingtone a Róbert Ondrejcsák, veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom v Londýne.

Tiež Ľubomír Rehák, veľvyslanec SR v Ruskej federácii so sídlom v Moskve a František Ružička, vedúci Stálej misie SR pri OECD so sídlom v Paríži.

Najväčšie svetové mocnosti

Pri tejto príležitosti prezidentka uviedla, že štáty, do ktorých veľvyslanci smerujú, patria medzi najväčšie svetové mocnosti a najdôležitejšie medzinárodné inštitúcie z pohľadu bezpečnostných a ekonomických záujmov SR.

Vyriešenie globálnych výziev, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí, je podľa hlavy štátu nemysliteľné bez vodcovstva a aktívnej spolupráce so Spojenými štátmi. „Do Ameriky odchádzate v dobe, keď dochádza k výmene na čele štátu. Zmena americkej exekutívy vytvára veľký priestor pre vašu iniciatívu,“ uviedla Čaputová.



Zároveň sa domnieva, že dôležitosť bilaterálnych vzťahov so Spojeným kráľovstvom po brexite narastie.

Zásadné reformy

Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) podľa prezidentky zasiahne do životov desiatok tisíc Slovákov a povedie k množstvu nepredvídaných udalostí, na ktoré bude potrebné pružne reagovať.



„Aj keď máme s Ruskom odlišné názory v mnohých oblastiach, dúfam, že sa nám aj vďaka vašej aktivite, podarí nájsť priestor pre otvorený dialóg, založený na vzájomnej úcte a rešpekte. Očakávam, že budete rozvíjať naše vzájomné vzťahy medzi našimi národmi, podporovať to, čo ich spája,“ zdôraznila prezidentka.



Podľa Čaputovej je Severoatlantická aliancia garantom bezpečnosti Slovenska. Aliancia však dnes musí reagovať na nové geopolitické výzvy a hrozby. Preto verí, že pôsobenie veľvyslanca v NATO prispeje k adaptácii na ne a Slovensko bude aj naďalej vnímané v aliancii ako spoľahlivý a akcieschopný partner.



Prezidentka na záver dodala, že v čase, keď Slovensko musí začať so zásadnými reformami hospodárstva a transformovať krajinu na modernejšiu, inovatívnejšiu, zelenšiu a sociálne férovejšiu, s kvalitným vzdelaním a príležitosťami pre všetkých občanov, je expertíza OECD nesmierne dôležitá.

„Očakávam od vás, pán veľvyslanec, že vaša misia bude v tomto smere veľmi aktívna,“ dodala na záver prezidentka Čaputová.