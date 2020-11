Čentéš si po vypočúvaní potreboval vydýchnuť, Honzovi štyri hodiny ušli

Posudzovanie kandidátov na generálneho prokurátora bude pokračovať v piatok.

19. nov 2020 o 19:49 Peter Kováč

BRATISLAVA. Štyri hodiny na jediného uchádzača si poslanci vyhradili na historicky prvé verejné vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora. Ústavnoprávny výbor griloval kandidátov od deviatej rána do neskorého večera.

Poslanci sa pýtali prakticky na všetky problémy, ktoré sa na prokuratúre ukázali v posledných rokoch a mesiacoch.

Na kandidátov tlačili najmä pri otázkach, prečo dosiaľ mlčali a tvrdili, že nemôžu nič spraviť. Mlčaním tak prešli éru šéfov prokuratúry Dobroslava Trnku aj Jaromíra Čižnára či špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

"Nie som alibista, pýtam sa aj sám seba, čo som mohol urobiť ja sám," odpovedal Jozef Čentéš, ktorý vystúpil prvý. Na svoju obranu zdôrazňoval najmä to, že sa nebál postaviť sa v roku 2010 Trnkovi, keď opätovne kandidoval za generálneho prokurátora, a to "aj so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplynuli".

Poslancom odpovede nestačili. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo Za ľudí neskrýval sklamanie, že Čentéš potom, ako ho "škandalózne" odmietol po zvolení za generálneho prokurátora vymenovať prezident Ivan Gašparovič, rezignoval a stiahol sa. Podobne reagovali aj ďalší poslanci.

Pridal sa k nim zástupca prezidentky Zuzany Čaputovej a jej poradca Marián Leško. "Od 2004 do 2019, čo vám bránilo zaujať verejné stanovisko, verejný postoj k tomu, čo sa v prostredí prokuratúry deje?" pýtal sa Čentéša. Ten opäť odkázal na rok 2010.

"Vyjadril som sa jasne a zrozumiteľne, so systémom, ktorý na prokuratúre bol, som nekooperoval. V Threeme je moje meno len raz," povedal Čentéš o komunikáciu cez šifrovaciu aplikáciu, ktorú vyšetruje polícia.

Rovnakým otázkam neskôr čelil aj Tomáš Honz z Úradu špeciálnej prokuratúry. Na tej nedávno dosiahol zatiaľ neprávoplatné odsúdenie šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu za neonacistické prejavy. Do väzenia by mal ísť na štyri roky a štyri mesiace.

"Bolo by lepšie, keby som niečo vykričal a dali by ma dole z Úradu špeciálnej prokuratúry?" pýtal sa Honz. Reagoval najmä na kritiku, prečo sa neozval, keď videl konanie vlastného šéfa Kováčika.

Ani Honzovo vysvetlenie sa však nestretlo s pochopením.

"Prokurátori vznášajú obvinenia, no keď mali indície, že sa priamo na prokuratúre páchala trestná činnosť, tak od nich počuť len to, že sa niečo nedalo, nemohli konať a podobne. Necítite osobnú zodpovednosť?" pýtala sa poslankyňa Sme rodina Petra Hajšelová.

Aj Leško povedal, že ak by takýto postoj zaujali všetci prokurátori, tak prokuratúra by bola naplno v rukách politikov a podľa ich výberu by sa "trnkovalo" alebo niečo iné.

"Neviem si predstaviť, k čomu som sa ako radový prokurátor mal vyjadriť,“ trval na svojom Honz.

Čentéš sa po pauze cíti odhodlane

Podrobné a opakované otázky o konaní a nekonaní kandidátov, ale aj o ich názoroch na rôzne kauzy padali celý deň.

Kandidáti hovorili, že sú sami nespokojní so stavom prokuratúry, aj o hanbe, že to zašlo až tak ďaleko.

"Prežívame rozsiahle obdobie nielen normálnej pandémie, ale aj pandémie korupčnej," hovoril prokurátor Ján Hrivnák. Tá podľa neho výrazne odčerpáva verejné zdroje. Preto by vytvoril nový inšpekčný orgán podliehajúci šéfovi prokuratúry.

"Generálny prokurátor nebude mať povestných sto dní, aby konal. Bude sa očakávať tvrdý nástup po tom všetkom, čo vychádza najavo," hovoril aj Čentéš. Prokurátorov, ktorí mali blízke vzťahy so súdeným podnikateľom Marianom Kočnerom, by vyzval, aby odišli.

Hovoril aj o zásadnej reorganizácii či novej a podrobnejšej podobe majetkových priznaní.

Honz zas charakterizoval špeciálnu prokuratúru ako "kráľovstvo krivých zrkadiel" a sľuboval ráznejší postup proti podriadeným prokurátorom, ale aj podrobnejší etický kódex.

"Nechcem, aby chobotnica ovládala prokuratúru v budúcnosti,“ sľuboval Honz s tým, že to je jeden z dôvodov jeho kandidatúry.

Kandidatúra sudcu Juraja Klimenta ukázala, že témou súčasnej voľby sa stala aj kauza Cervanová. Kliment totiž sedel v senáte Najvyššieho súdu, ktorý definitívne odsúdil skupinku Nitranov za vraždu medičky. Postup v kauze spochybňujú politici SaS.

Vo štvrtok preto všetci kandidáti dostávali otázku, či podľa nich došlo k justičnému omylu.

"Všetky súdne inštitúcie, ktoré konali v tejto veci, zaujali názor, ktorý nasvedčuje o vine obvinených. Kauza je právoplatne uzavretá," odpovedal Čentéš. Dodal, že neštudoval spis, a preto nevie povedať, či boli odsúdení skutoční vrahovia. "Ale môžem povedať - Najvyšší súd nedostatočne odôvodnil dôvody, prečo zamietol konanie."

Honz zas reagoval, že si naštudoval Klimentove knihy ku kauze a pozrel si aj film o prípade. Snažil sa vraj naštudovať všetko od A po Z.

"Nemám spis, rád by som si ho pozrel. Ja stále neviem odhaliť, v čom je problém," odpovedal Honz.

S kandidátmi sa už stretli

Na štvrtok bolo pôvodne naplánované vypočutie štyroch zo siedmich kandidátov na generálneho prokurátora.

Okolo piatej podvečer, keď sa malo podľa plánu končiť, však ešte stále vystupoval len druhý kandidát - Honz. Poslanci sa preto rozhodli Klimenta odložiť na piatok. Tretí z kandidátov Ján Hrivnák vypovedal do neskorého večera.

Kandidáti boli prekvapení, aké bolo vypočúvanie podrobné. Keď Čentéš vyšiel zo sály v historickej budove Národnej rady po štyroch hodinách, potreboval sa najprv vydýchať.

"Dajte mi, prosím, päť minút. Vrátim sa, len si musím trochu oddýchnuť," povedal novinárom. O niekoľko minút neskôr hovoril, že dôkladné vypočúvanie je pri takej dôležitej funkcii na mieste.

"Nie som unavený, som odhodlaný," povedal Čentéš.

"V podstate som si ani neuvedomil, že to boli štyri hodiny. Bola to taká paľba otázok, takže čas rýchlo ušiel," vyhlásil zas Honz.

Za niekoľkohodinové výsluchy sa Šeliga v istom momente kandidátom ospravedlňoval, no zároveň zdôrazňoval, že ide o jedinú možnosť za sedem rokov, keď majú poslanci možnosť pýtať sa prokurátorov na problémy, s ktorými sa stretávajú, zaujímať sa o ich riešenie.

Spokojný bol aj podpredseda výboru Alojz Baránik z SaS, podľa ktorého dĺžka vypočúvania každého kandidáta závisela aj od "miery jeho zaujímavosti".

Čentéša označil za presvedčivého.

Koaliční poslanci stále hovoria, že favorita zatiaľ nemajú. Pripustili však, že sa pred vypočúvaním stretli s viacerými z kandidátov.

"Pred pár mesiacmi som hovoril napríklad s pánom Čentéšom, ale to nesúviselo priamo s kandidatúrou," povedal šéf výboru Milan Vetrák z OĽaNO.

Ak by posudzoval čisto len predloženú koncepciu rozvoja prokuratúry, najlepší projekt podľa neho má Čentéš. Klimenta či Maroša Žilinku zas označil za presvedčivých z pohľadu akčnosti.

"Veľká diskusia bude v klube strany, kam má prísť aj vedenie hnutia," hovorí Vetrák.

Podobne zatiaľ predbežné dohody odmietol aj Miloš Svrček zo Sme rodina či strana Za ľudí, hoci aj jej poslanci sa s niektorými kandidátmi stretli.

"S niektorými som prišiel do kontaktu prirodzene, niektorí nás oslovili s tým, že toto je moja vízia. Žiadny kandidát však nedostal nejaký prísľub," povedal Šeliga. Konkrétne menovať nechcel.

Parlament by mal generálneho prokurátora voliť budúcu stredu.