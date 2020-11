Dobré ráno: Je Makó dôveryhodný svedok a nie je jeho prepustenie chyba?

Exšéfa daňových kriminalistov zadržali v septembri.

20. nov 2020 o 0:00 Xénia Makarová, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/gjv42-f2bbd0?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mal vydierať podnikateľov a vynášať citlivé informácie. Bol súčasťou premyslenej korupčnej štruktúry, ktorú viedol Norbert Bödör a spomínal ho aj Marian Kočner v Threeme.

Ľudovít Makó sedel na stoličke šéfa daňových kriminalistov šesť rokov a za ten čas sa písalo o jeho veľkých majetkoch, ktorých pôvod nevedel vysvetliť.

Jeho vplyv totiž siahal do rôznych oblastí a detaily o jeho praktikách sa začali vo väčšom vyplavovať na povrch až po jeho zadržaní.

Viac v rozhovore Jany Maťkovej s Xéniou Makarovou z Nadácie Zastavme korupciu.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Začalo sa vypočúvanie kandidátov na post generálneho prokurátora. O funkciu sa uchádza sedem ľudí. Včera vystúpili Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák a Juraj Kliment, dnes sa ústavnoprávnemu výboru predstavia Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka. Voľba má byť budúci týždeň.

Do Vianoc by sa malo uskutočniť ďalšie plošné testovanie , uviedol premiér Igor Matovič. Má sa konať vo všetkých regiónoch, následne by bolo druhé kolo testovania v oblastiach so zhoršenou situáciou. Ak budú ľudia odmietať zúčastniť sa testovania, premiér hrozí lockdownom.

Novým prezidentom finančnej správy bude Jiří Žežulka. Ten v minulosti pôsobil na pozícii šéfa českej Finančnej správy. Vzišiel z výberového konania, komisia vybrala troch najlepších kandidátov na základe bodového ohodnotenia, ktorých odporučila na výber ministrovi financií Eduardovi Hegerovi.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga bude od ministra vnútra Romana Mikulca žiadať vysvetlenie, prečo polícia nezasiahla počas utorkových protestov. Šeliga upozorňuje, že demonštranti na nezákonnej demonštrácii pľuli a vulgárne nadávali lídrom novembra 1989 Petrovi Zajacovi a Fedorovi Gálovi.

Nemocnice na Slovensku majú od vypuknutia pandémie nedostatok krvi , minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) preto vyzýva ľudí k jej darovaniu. V týchto dňoch je hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých Rh negatívnych krvných skupín.

Odporúčanie

Pri pohári vína či poldecáku sa hovorí na zdravie. Ale je to naozaj tak? Skutočne alkohol prospieva zdraviu? A ako ovplyvňuje pitie alkoholu našu psychickú pohodu?

Organizácia Movendi SK, ktorá propaguje životný štýl bez alkoholu, sa snaží zodpovedať na tieto a mnohé iné otázky vo svojich videodiskusiách. Tá posledná je s hudobníkmi Braňom Jobusom a Martinom Valihorom o tom, ako prekonali svoju závislosť, čo im alkohol v živote spôsobil a ako hodnotia svoje roky abstinencie.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.