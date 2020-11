Pokuty za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa nezvýšia

Parlamentný výbor sa rozhodol bod z novely zákona vypustiť.

19. nov 2020 o 20:45 TASR

BRATISLAVA. Pokuty za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa poskytovateľom zvyšovať nebudú.

Tento bod sa na pozmeňujúci návrh poslankyne Andrey Letanovskej (Za ľudí) rozhodol Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo vo štvrtok z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou vypustiť.

Ako Letanovská uviedla pre TASR, išlo o dramatické zvýšenie pokút.

"V drvivej väčšine by sa to netýkalo poškodenia pacienta alebo nekvalitne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vo väčšine prípadov by sa to týkalo nesprávne vyplnenej dokumentácie, rôznych procesných chýb, prípadne nesprávneho materiálno-technického vybavenia, čo sú obvyklé chyby, ktoré vychádzajú z dohľadu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," poznamenala.

Doplnila, že návrh pôsobí kontraproduktívne, keďže mnohí zdravotní pracovníci robia oveľa viac a často pri nedostatočnom vybavení a nedostatočnej podpore, navyše v čase pandémie nového koronavírusu.

Zdôraznila, že nechce bagatelizovať pochybenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale myslí si, že ani tí, ktorí boli poškodení zdravotnou starostlivosťou by z takéhoto kroku nemali žiaden osoh.

Dodala, že jej chýba tiež satisfakčný prvok pre poškodeného, rovnako aj výchovný prvok pre poskytovateľa, keďže pokuty sú podľa jej vyjadrenia likvidačné.