Agh odmietol falšovanie televíznych zmeniek, proces odročili na január

Vo veci by sa malo pojednávať 12. januára.

20. nov 2020 o 10:20 (aktualizované 20. nov 2020 o 12:06) TASR

PEZINOK. Po približne hodine a pol pojednávania Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odročil v piatok proces so Štefanom Aghom v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza na január.

Vo veci by sa malo pojednávať 12. januára, keď by mali ako svedkovia vypovedať bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a Marian Kočner - obaja neprávoplatne odsúdení rovnako v kauze zmeniek.

Vinu odmieta

"Nedopustil som sa žiadneho trestného činu. Žiadne zmenky som nesfalšoval. Mnou podpísané zmenky sú pravé," zdôraznil pre TASR po opustení budovy ŠTS Štefan Agh.

Dodal, že zo spisu sa stratili niektoré časti a nemá k nim prístup. Na proces sa podľa vlastných slov bude dostavovať, keďže je na dôchodku a má čas.

"Obžaloba je dôvodná. Obžaloba predložila zákonné dôkazy, ktoré usvedčujú obžalovaného zo skutku, pre ktorý stojí pred súdom. Mám za to, že námietky zo strany obhajoby sú účelové, a ako obhajoba hovorí o ťahaní králikov z klobúka, tak dnes sme to zažili v priamom prenose z jej strany," povedal po opustení súdu právny zástupca TV Markíza Tomáš Kamenec.

Námietky obhajoby považuje za taktiku vyvolania chaosu. "Máme za to, že spis obsahuje dôkazy, ktoré má obsahovať, ktoré smerujú k usvedčeniu obžalovaného, a dôkazy považujeme za zákonné," dodal.

Odmietli uzavrieť dohodu

"Vo všeobecnosti je to dlhodobý problém na strane prokuratúry, konkrétne ÚŠP, že nie je umožňované advokátom mať prístup k úplnému spisu. Týkalo sa to tak takzvanej piatej zmenky, kde podklady k nej doteraz nemáme a v podstate až v tomto štádiu konania, napriek tomu, že prokurátor prezentoval pred médiami 150-percentnú istotu, tak až v tomto odvolacom konaní v súvisiacej trestnej veci predkladá ďalšie dôkazy," reagoval obhajca Marek Para.

"Dokonca to došlo tak ďaleko, že predložil úradný záznam od vyšetrovateľa Petra Juhása o údajnom predložení nejakých čiastkových výstupov z Europolu. To by však znamenalo, že príslušníci Europolu pred súdom klamali. Zároveň je tam veľmi závažný fakt, že kde mal doteraz tie digitálne stopy Juhás, či ich mal niekde vo vačku, keďže nie sú v spise," zdôraznil Para.

Prokurátor ÚŠP, ako aj obžalovaný a jeho obhajca Para v piatok odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. Para podal viacero námietok na úvod pojednávania, medzi nimi aj námietku voči zloženiu senátu, ktoré však súd po porade zamietol.

Samostatne konanie

Obžalobu v tejto veci podal prokurátor ÚŠP Ján Šanta 22. júna. Štefan Agh doteraz figuroval v kauze, kde už koncom februára neprávoplatne odsúdili bývalého riaditeľa televízie Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera, ako obvinený.

Štefana Agha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Mariana Kočnera, vylúčili na samostatné konanie.

Počas procesu s neprávoplatne odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.

ŠTS 27. februára uznal Mariana Kočnera a Pavla Ruska za vinných z falšovania zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody.

Kočner dostal aj peňažný trest 10 000 eur. Rozsudok nebol právoplatný. Odsúdení už vtedy avizovali odvolanie, mal tak rozhodovať Najvyšší súd SR.

Odvolací súd vytýčil termín verejného zasadnutia s dvojicou na 10. a 11. novembra, ten však z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie zrušili. Nový termín vytýčený zatiaľ nie je.

Kočner a Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Aghom, ktorého trestnú vec vylúčili na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky.

Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.