Ľudia po prekonaní koronavírusu v posledných 90 dňoch budú môcť voľne cestovať

Takýto ľudia totiž nepredstavujú epidemiologické riziko pre iné osoby.

20. nov 2020 o 12:15 SITA

BRATISLAVA. Konzílium odborníkov schválilo výnimku pre osoby, ktoré v období posledných troch mesiacov prekonali ochorenie COVID-19.

Tí totiž nepredstavujú epidemiologické riziko pre iné osoby. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS).

Bez preukazovania sa testom

S potvrdením od lekára na území SR, že osoba ochorenie prekonala, bude môcť cestovať bez preukazovania sa negatívnym testom.

Formulár tohto potvrdenia bude súčasťou novej vyhlášky, ktorou sa táto výnimka zavedie.



Štáty tajomník zároveň informoval, že 72-hodinová platnosť negatívnych PCR testov z členských krajín Európskej únie (EÚ) sa bude odvíjať od získania výsledku testu, teda nie podľa dátumu, kedy bola odobraná vzorka.

Domnieva sa, že toto výrazne uľahčí návrat mnohých slovenských občanov domov z členských krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska na Slovensko.

Možnosť tranzitu červenou krajinou

Konzílium tiež potvrdilo možnosť tranzitu červenou krajinou EÚ pri návrate zo zelenej krajiny pod podmienkou, že sa tranzitujúca osoba preukáže hodnoverným spôsobom, že v tranzitovanej „červenej“ krajine strávila iba čas nevyhnutný na tranzit.

Preukázanie je možné rôznymi spôsobmi, napríklad cestovnými lístkami či SMS-správou, ktorú cestujúci dostávajú pri prechode hranicami.

Úprava vyhlášky

Klus doplnil, že konzílium neodporučilo výnimku na krátkodobé výjazdy do susedných krajín.

„Jedným z dôvodov, prečo to odborníci nateraz neschválili, je neexistencia permanentných hraničných kontrol, ktoré by skutočný čas v zahraničí mohli kontrolovať, a teda riziko zneužívania takejto výnimky. Rozumieme týmto obavám, no na rezorte diplomacie budeme ďalej hľadať možnosti, ako by sme to prípadne mohli zrealizovať,“ skonštatoval štáty tajomník.

Zároveň do zoznamu menej rizikových, teda „zelených“ krajín bude zaradený Singapur.



Tieto zmeny sa spoločne s uznávaním 72-hodinových RT-PCR testov aj z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva objavia pri najbližšej úprave vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Klus predpokladá, že to bude začiatkom budúceho týždňa.