Gröhling chce k otváraniu škôl osloviť koaličné strany

Šéf rezortu školstva poznamenal, že na ministerstve majú pripravený koncept na návrat do škôl.

20. nov 2020 o 12:50 (aktualizované 20. nov 2020 o 12:53) TASR

BRATISLAVA. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) chce v nasledujúcich dňoch osloviť ostatné koaličné strany v súvislosti s otázkou otvárania škôl. Apeluje na to, aby sa školy pre žiakov opäť otvorili.

Uviedol to v piatok počas tlačovej konferencie.

Vyjadrenie epidemiológov nepozná

Minister tvrdí, že by sa mali vyjadriť už všetci, nielen ministerstvo školstva.

"Myslím si, že by sme si to mali vydebatovať na koaličnej rade. Verím, že budeme mať spoločný názor," povedal šéf rezortu školstva.

Oficiálne vyjadrenie zo štvrtkového (19. 11.) zasadnutia epidemiológov zatiaľ nepozná. Poukázal na to, že školy sa však musia otvoriť, "pretože najväčším porazeným tejto krízy môžu byť žiaci".

"Vzdelanie je dôležité, a tak by sa mali robiť aj nasledujúce kroky," poznamenal minister školstva. Poukázal na to, že v zahraničí sa zatvárajú školy ako posledné a otvárajú ako prvé. "U nás je to naopak," uviedol Gröhling.

Myslí si, že celý druhý stupeň základných škôl a stredoškoláci by sa mali do škôl vrátiť čo najskôr.

Koncept na návrat do škôl

Šéf rezortu školstva poznamenal, že na ministerstve majú pripravený koncept na návrat do škôl.

Poukázal na to, že v školách fungoval semafor, ministerstvo chce pridať aj mobilné jednotky v rámci pretestovania, ktoré majú vytvárať vyššie územné celky.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra.

Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.

Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Databázu tisíc videohodín

Počas obdobia zatvorených škôl spúšťa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou.

EDU TV bude databázou krátkych videohodín pre žiakov základných škôl. Projekt v piatok počas tlačovej konferencie predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Na hodinách pracujú učitelia z celého Slovenska a postupne budú videá, ktorých plánujú vytvoriť okolo 1000, zverejňované.

"Predstavili sme náš plán pre moderné školstvo. Jeden z cieľov, ktorý už dnes realizujeme, je vytvorenie digitálneho učiva alebo databázy krátkych videohodín, ktoré pomôžu učiteľom a žiakom pri zatvorení škôl," uviedol minister školstva.

Databázu vytvára ministerstvo školstva spoločne s učiteľmi z praxe. Rezort chce EDU TV sprístupniť aj neštátnym organizáciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu prispievať aj svojimi hodinami.

Tie môžu zasielať na edutv@minedu.sk. Minister poznamenal, že do projektu sa môžu zapojiť aj neziskové organizácie, ako je napríklad Komenského inštitút.

"Do dnešného dňa je natočených 180 videí," povedal minister školstva s tým, že ide o videá z predmetov slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl.

Čoskoro podľa Gröhlinga pribudnú aj cudzie jazyky a videohodiny pre žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav.

Pribudnú ďalšie nahrávky

V databáze podľa slov ministra pribudnú postupne aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ale aj hodiny v jazykoch národnostných menšín, a to v maďarčine, rusínčine a rómčine.

Videohodiny podľa ministra sú doplnené aj o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka.

"Touto cestou ďakujem učiteľom, ktorí na hodinách EDU TV pracovali a odviedli výbornú prácu," povedal minister s tým, že zároveň vyjadril vďaku aj učiteľom, ktorí v tomto čase učia žiakov na diaľku. Minister poznamenal, že videá spolu s pracovným listom sú zverejnené na portáli Viki.

Doplnil, že doteraz stál jeden videofilm okolo 140 eur. Podľa predbežných odhadov by suma na všetky videá podľa Gröhlinga nemala prekročiť jeden milión eur.

Okrem toho pre žiakov 1. stupňa základných škôl začala 11. novembra vysielať RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom reláciu Školský klub. Tvoriť ju bude celkovo 22 dielov.