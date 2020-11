Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

20. nov 2020 o 12:34 The Slovak Spectator

1. V dedinkách na severovýchode ani nevedeli, kto je Havel, spomína na novembrovú revolúciu rodák z Bardejova: In the north-eastern settlements of Slovakia, people did not know who Havel was

2. Klasická hudba v automobilkách. Slovenské priemyselné inovácie si razia cestu do sveta: Process innovations allow Slovak innovators to shine

3. Pri učení doma si deti môžu vybudovať zlozvyky, ktoré tak ľahko neodstránime, varujú učitelia: Older pupils still stay home. Exception made for those in material need

4. Šetrný prístup k životnému prostrediu tiež môže vynášať, dokazujú viaceré úspešné slovenské firmy: Slovak startups show that earth-friendly approach can bring business success

5. Za svoj sen zaplatila životom. Dolly Kováčikovú zastrelili pri úteku na západ: Dolly Kováčiková paid her dream of freedom with her life

6. Rast Slovenskej ekonomiky neovplyvní len pandémia: Uncertainties abound, yet recovery is likely forthcoming in 2021

7. Bratislava dunajskému nábrežiu chrbát neukazuje, na rozdiel od Viedne, hovorí v podcaste švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku: Unlike Vienna, Bratislava has not turned its back on the Danube

8. Hlavovanie vŕb u nás takmer vymizlo. Obohacuje však stromy aj ľudí: Bumpy, twisted, but always beautiful. A tip for tree-lovers around Bratislava

9. Ako sa zbaviť odpadu? Stačí zopár jednoduchých krokov: Life without waste – join the zero waste movement!

10. Bol som smutný vegetarián. Američan spomína na Slovensko: Vegetarian blues (from our archive)

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.