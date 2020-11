Prieskum: Miernejšie tresty za fajčenie marihuany podporuje iba tretina ľudí

Spomedzi voličov SaS je za zmiernenie polovica.

22. nov 2020 o 13:44 Daniela Hajčáková

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

BRATISLAVA. Viac ako tretina ľudí by bola za to, aby sa na Slovensku zaviedli menej prísne tresty za fajčenie marihuany - aby zaň hrozila iba finančná pokuta. V súčasnosti totiž ide o trestný čin, za ktorý hrozí väzenie.

Naopak, výrazne viac respondentov – až 60 percent, by bolo proti takému zmäkčeniu trestov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý robili na vzorke 1014 respondentov v termíne od 7. do 15. októbra. Urobený bol pre reláciu TV Markíza Na telo.

Respondentov sa pýtali otázku: „V súčasnosti je fajčenie marihuany trestným činom, to znamená, že zaň hrozí odňatie slobody na niekoľko rokov. Boli by ste za alebo proti tomu, aby sa to zmenilo a fajčenie marihuany by sa trestalo iba finančnou pokutou?“

Rozhodne by za finančnú pokutu namiesto väzenia za fajčenie marihuany bolo 12 percent opýtaných, skôr by sa k tomu priklonilo 24 percent respondentov.

Rozhodne by proti takému zmierneniu trestov bolo 36 percent opýtaných, skôr by proti tomu bolo 24 percent respondentov.

Odpovedať nevedeli viac ako tri percentá opýtaných.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

V SaS pol na pol

Spomedzi voličov najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO by bolo za zmiernenie trestu viac ako tretina voličov, 59 percent je rozhodne alebo skôr proti takému kroku.

Podobne to vyzerá aj medzi voličmi ďalšej z koaličných strán – Sme rodina (34 percent je za zmäkčenie, takmer 63 percent je proti).

Voliči strany Za ľudí sú podľa prieskumu rozdelení nasledovne – viac ako dve pätiny (43 percent) je za to, aby sa fajčenie marihuany trestalo iba pokutou, viac ako polovica (56 percent) má opačný názor.

Medzi voličmi SaS, ktorá sa profiluje ako liberálna strana, približne polovica odpovedala, že je rozhodne alebo skôr za to, aby sa trest zmiernil. Proti tomu je podobne veľká skupina opýtaných – 46 percent.

Spomedzi opozičných strán je najväčší rozdiel medzi dvomi názorovými skupinami medzi voličmi Smeru – jedna štvrtina by sa vyslovila za zmiernenie trestu, opačný názor majú takmer tri štvrtiny ich voličov.

Voliči Hlasu sú rozdelení v pomere 31 percent za a 66 percent proti zmäkčeniu trestu za fajčenie marihuany, z voličov ĽSNS je 38 percent za a 61 percent proti.

Výrazná väčšina ľudí, ktorí by boli za zmiernenie trestov, je medzi voličmi mimoparlamentného Progresívneho Slovenska, až 60 percent.

12 a pol roka za marihuanu

Diskusia o zmierňovaní prísnych trestov za mäkké drogy sa otvorila na jeseň po tom, čo košický súd vymeral 12 a pol roka väzenia 26-ročnému Košičanovi Róbertovi Dž. za to, že v podmienke mal u seba pätnásť dávok marihuany a tri dávky hašiša pre vlastnú spotrebu. Róbert sa na mieste odvolal.

Dvanásťročný trest za držbu drog vyvolal pobúrenie aj medzi viacerými politikmi, ktorí opäť začali hovoriť o potrebe zmeniť legislatívu na Slovensku.

Ak polícia nájde u človeka drogu opakovane, často sa to končí väzením, hoci ide o mäkké drogy. Súdy totiž vzhľadom na zákonom dané trestné sadzby ani nemajú možnosť rozhodnúť inak.