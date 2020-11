Poslancov čaká na budúci rok sedem riadnych schôdzí

Zákonodarcovia by sa mali prvýkrát v budúcom roku zísť 26. januára.

22. nov 2020 o 14:58 SITA

BRATISLAVA. Na rok 2021 majú poslanci Národnej rady naplánovaných sedem riadnych schôdzí. V rokovacej sále by mali stráviť minimálne 81 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí, ktorý je zverejnený na webovej stránke parlamentu.

Okrem riadnych schôdzí však môže parlament rokovať aj na mimoriadnych. V minulom volebnom období ich tak mali poslanci 58. Pridali sa k nim ešte dve slávnostne schôdze.



Zákonodarcovia by sa mali prvýkrát v budúcom roku zísť 26. januára. Schôdza by podľa harmonogramu mala trvať do 12. februára.

Marcová schôdza je naplánovaná od 16. marca do 1. apríla. Potom sa poslanci majú stretnúť až 4. mája. Posledná riadna schôdza pred letnou prestávkou by mala byť od 15. júna do 2. júla.



Po letnej prestávke majú poslanci zasadnúť do lavíc do 16. septembra. Schôdza by mala trvať desať dní. Ďalšia je na pláne od 19. októbra do 5. novembra. Kalendárny rok 2021 by mali ukončiť schôdzou, ktorá je naplánovaná od 23. novembra do 10. decembra.