Komunikácia okolo protestov nebola správna, zhodli sa politici

Politici kritizujú ministra obrany za jeho prirovnanie protestujúcich k opiciam.

22. nov 2020 o 14:33 (aktualizované 22. nov 2020 o 14:54) TASR

BRATISLAVA. Na tom, že 17. november neprispel k upokojeniu situácie v štáte, majú podiel obe strany v konfrontácii, teda aj časť demonštrantov, ktorí zneužili odkaz Nežnej revolúcie a flagrantne ignorovali súčasné opatrenia, ale takisto aj predstavitelia exekutívy pri komunikácii a vyjadrovaní sa o protestujúcich.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) Jana Bittó Cigániková (SaS).

Nezvolili najvhodnejší slovník

"Je zvláštne vidieť rečniť na 17. novembra Fica, Kotlebu, Hrabina či šéfa komunistov Hrdličku, ale určite by som nekomunikovala to, že v uliciach boli len extrémisti, komunisti a psychopati. Myslím si, že by sme mali v tejto komunikácii trochu vyzrieť," uviedla Bittó Cigániková, ktorá zároveň pripustila, že vyjadrenia boli vyslovené pod tlakom.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš súhlasí, že medzi protestujúcimi neboli len ľudia zmanipulovaní politikmi, ale aj tí, ktorí chcú pokojnou formou vyjadriť frustráciu z ekonomického stavu, do ktorého sa dostali.

"Nekomunikoval by som tak ako minister obrany, hoci si myslím, že vyjadrenia o opiciach sa skôr týkali predchádzajúceho incidentu pred úradom vlády z polovice októbra," povedal. Kritizoval, že lídri opozície podrývali boj s ochorením COVID-19, keď nezakryto na uliciach porušovali platné protipandemické opatrenia.

Podpredseda strany Smer Ľuboš Blaha, na ktorého tiež mierila Šipošova narážka, je presvedčený, že väčšinu času dodržiavali zúčastnení politici zo Smeru platné nariadenia hygienikov vrátane nosenia rúšok, zložené ich mali mať len pri fotení či spievaní hymny.

Nezaradený parlamentný poslanec Matúš Šutaj Eštok, pôsobiaci v strane Hlas, je presvedčený, že 90 percent osôb na protestoch tvorili ľudia frustrovaní zo súčasnej ekonomickej, spoločenskej situácie i úrovne komunikácie zo strany vlády.

"Veľmi ma mrzí, že títo ľudia boli častovaní zo strany niektorých koaličných politikov slovami ako lúza či hlupáci. Absolútnym vrcholom arogancie je pán minister obrany a jeho výroky o opiciach, v každej civilizovanej krajine, by mal za to odstúpiť," zdôraznil Šutaj Eštok.

Nákup testov rozdeľuje vládu a opozíciu

To, že predstavitelia Smeru ani Hlasu nechcú prijať ponuku zúčastniť sa na práci komisie, ktorá má nastaviť podmienky nákupu 16 miliónov antigénových testov, je podľa Šipoša vyjadrením strachu a nezáujmu zjednotiť sa v boji s ochorením

"Majú strach, že by sa napokon ukázalo, že tie testy pre prvú fázu celoplošného testovania boli nakúpené naozaj lacno a transparentne," mieni o predstaviteľoch opozície Šipoš, podľa ktorého sa ukazuje, že chcú len kritizovať a nie prispieť k protipandemickému boju.

Blaha a Šutaj Eštok v televíznej debate oponovali tým, že sa nebudú zúčastňovať na experimentoch a marketingových aktivitách premiéra.

Blaha nevidí zmysel zúčastňovať sa na takýchto aktivitách a "zlodejinách". Poukázal pritom na to, že existujú podozrenia, že predchádzajúci tender nebol transparentný, nevyvracia mu to ani stanovisko Transparency International Slovensko (TIS), ktoré vníma ako neobjektívne a v prospech vlády.

O objektivite stanoviska TIS nie je presvedčený ani nezaradený poslanec Národnej rady (NR) Šutaj Eštok, upozorňuje, že tender naďalej preveruje Úrad pre verejné obstarávanie. "Až ten určí, či to bolo alebo nebolo podľa zákona," zdôraznil.

Smer odmieta povinné testovanie

V prípade plánovaných kôl celoplošného testovania Blaha potvrdil rozhodnutie Smeru, že ak budú povinné, strana podá podnet na Ústavný súd.

V prípade postoja Hlasu tlmočil Šutaj Eštok odpor voči "experimentom premiéra Matoviča a tomu, aby mu Slováci robili pokusných králikov".

Šipoš na otázku, či bude celoplošné testovanie povinné a v akej forme sa uskutoční, povedal, že o tom budú diskutovať odborníci na ústrednom krízovom štábe. Prízvukoval zároveň, že čím je účasť vyššia, tým sa vytvára reálnejší obraz o možnom šírení a ohniskách nákazy.

"Ukazuje sa, že ak je to dobrovoľné testovanie, účasť je nižšia, ako keď sú testovaní zvýhodnení," dodal.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) verí, že sa na ďalšie obdobie prijme odborne vyargumentovaný, logický a zrozumiteľný protipandemický plán, od ktorého sa bude odvíjať aj otváranie škôl.