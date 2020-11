V noci a ráno hrozí na takmer celkom území poľadovica

Meteorológovia vydali výstrahu.

22. nov 2020 o 19:55 TASR

BRATISLAVA. Na celom území Slovenska hrozí počas najbližšej noci a rána poľadovica.

Výstraha, ktorú v tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí od nedele 22.00 h do pondelka (23. 11.) 9.00 h. Na východe Slovenska platí výstraha až do pondelka do 16.00 h.

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu i infraštruktúru," pripomínajú meteorológovia.