Polícia: Mladíka na novembrovom proteste nezasiahol gumový projektil

Tínedžer sa účastnil zhromaždenia od samého začiatku protestu.

23. nov 2020 o 12:15 TASR

BRATISLAVA. Tisíce Slovákov zdieľali na Facebooku príspevky s tvrdeniami, že počas protestu v Bratislave zo 17. novembra bol policajným gumovým projektilom zasiahnutý do hlavy 15-ročný mladík, ktorý len náhodou išiel okolo.

Nie je to pravda.

Mladík bol medzi účastníkmi uvedeného zhromaždenia od začiatku a pohyboval sa v blízkosti agresívnych výtržníkov, ktorí sa nachádzali v prednej časti dejiska konania protestu.

Polícia a zbraňový expert tiež uviedli, že mladíkovo poranenie mohlo byť spôsobené značkovacím strelivom, ale nie gumovým projektilom. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Na základe fotografií a videí na sociálnych sieťach sa podľa agentúry AFP dá s určitosťou tvrdiť, že mladík nebol len náhodný okoloidúci. Bol súčasťou zhromaždenia od samého začiatku protestu.

Väčšina z tisícov demonštrantov, ktorí 17. novembra 2020 vyšli do ulíc a zhromaždili sa v Bratislave, aby protestovali proti pandemickým opatreniam vlády Igora Matoviča, tak robili pokojne a nenásilne. Pred Úradom vlády SR sa však zhromaždil dav protestujúcich, v ktorom boli aj agresívni jedinci z radov futbalových fanúšikov ultras, čo dokazujú videá a fotografie zo zhromaždenia a aj svedectvá novinárov AFP, ktorí boli v tom čase v teréne. Výtržníci pred policajnými zábranami vulgárne nadávali a na ťažkoodencov hádzali fľaše či delobuchy. Jedného policajta pritom zranili.

Tesne za agresívnou skupinou pri zábranách sa v momente zásahu polície nachádzal aj mladík, ktorý má podľa príspevkov na sociálnych sieťach a aj polície 15 rokov. V jednom momente polícia začala strieľať značkovacím strelivom a viacerí z demonštrantov sa rozutekali, pričom mladíka pravdepodobne zasiahol značkovací projektil zozadu do hlavy.

Podľa novinára AFP, ktorý bol priamo na mieste, polícia v úvode protestu cez megafón viackrát upozorňovala, že v prípade pretrvávajúcej agresie môže pristúpiť k donucovacím prostriedkom. Vo svojom stanovisku, ktoré zverejnila na facebookovej stránke Polícia SR - Bratislavský kraj, uviedla: "Počas opakovaného narušenia verejného poriadku na Námestí slobody použili policajti v súlade so zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore aj donucovacie prostriedky, a to slzotvorný plyn a kapsule s označovacím farbivom."

Zverejnila aj fotografie, ktoré dokumentujú, že mladík bol súčasťou protestu už od bratislavskej Hlavnej stanice a pohyboval sa v blízkosti agresívnych skupín. Tím AFP Fakty dohľadal aj ďalšie fotografie a videá, ktoré potvrdzujú tú istú skutočnosť. Mladíka vidno napríklad na videu televízie Markíza či Denníka N.

V zavádzajúcich príspevkoch sa tvrdilo, že mladíka zasiahol gumový projektil. Minister vnútra Roman Mikulec na tlačovej konferencii 18. novembra vylúčil použitie gumových projektilov, hovoril o značkovacom strelive.

To isté pre AFP potvrdil aj Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Ten 19. novembra uviedol, že polícia použila nesmrtiace zbrane FN 303 a v nich 18mm projektily s červenou zmývateľnou farbou.

Pri analýze viacerých videí tím AFP Fakty dohľadal, že použitá zbraň bola naozaj FN 303 ráže 18mm belgického výrobcu FN Herstal. Na stránke výrobcu sa uvádza, že do zbrane sa nepoužívajú gumové projektily, ale viaceré druhy kapsúl či projektilov s rôznymi vlastnosťami. Jedny obsahujú žltú nezmývateľnú farbu, ďalšie červenú zmývateľnú farbu, iné napríklad iritačné "technické korenie".

Agentúra AFP nenašla žiadny dôkaz o tom, že by polícia pred Úradom vlády SR 17. novembra použila iné strelné zbrane či gumové projektily.

Kontaktovala aj nezávislého odborníka na zbrane a predajcu v muničnom obchode Lukáša Hrnčiarika. Podľa neho mladíka zasiahla červená farba, a nie gumový projektil. "Keby bol naozaj zasiahnutý gumovým projektilom, nemohol by byť v takom stave. Po zasiahnutí gumovým projektilom do hlavy by padol na zem a omráčilo by ho to," uviedol pre AFP Hrnčiarik.

Mladík po zásahu stál, pokúšal sa telefonovať, alebo komunikoval s okolostojacimi protestujúcimi. Nevedel ani presne určiť, či mu tečie krv, alebo má na vlasoch a krku červenú farbu.