Remišová: Koalícia má mať jeden protipandemický plán

Ľudí budú podľa Remišovej viaceré plány iba miasť.

23. nov 2020 o 13:58 SITA

BRATISLAVA. Politici by sa mali sústrediť na to, aby stanovili princípy, podľa ktorých sa bude krajina riadiť a nie pretekať sa, kto vymyslí krajší plán s krajšími farbičkami.

Takéto návrhy sa majú preberať na odbornej úrovni v rámci koalície a verejnosti sa má predstaviť výsledok, plán, podľa ktorého štát postupuje.

Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Keď každá koaličná strana začne zverejňovať svoje plány na riešenie krízy s množstvom rozdielnych kritérií, semaforov a farieb, navyše so zjavnými vážnymi nepresnosťami, ľudia v tom budú mať podľa nej úplný zmätok. Je to presný opak toho, čo treba robiť.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dnes predstavila svoj protipandemický plán Semafor zdravia. Základnou myšlienkou plánu liberálov je rozlišovať medzi málo a veľmi nakazenými regiónmi. Semafor zdravia je rozdelený na osem kapitol, prvá sa týka všeobecných podmienok, ktoré platia vždy. Presne stanovuje, ako sa majú ľudia správať, ak sa u nich prejavia symptómy, ak sa stretli s nakazeným alebo sa vrátili z červenej krajiny.

SaS taktiež navrhuje, aby dôchodcovia dostávali poštou 15 rúšok mesačne zadarmo a navrhujú aj obmedzenie bezplatnej dopravy. Súčasťou semaforu sú zároveň špecifické opatrenia. Tie budú jednotlivým regiónom prideľované podľa toho, v akom stave sa nachádzajú.

Celé Slovensko je v pláne SaS rozdelené na 36 častí podľa jednotlivých obvodov regionálnych úradov verejného zdravia. Každá takáto časť Slovenska by mala pridelené skóre. To by určovali štyri veličiny, a to počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov, počet nakazených ľudí nad 65 rokov na 100-tisíc obyvateľov z tejto vekovej skupiny, rýchlosť ako sa vírus šíri a pozitivita, teda koľko percent z urobených testov bolo pozitívnych.

Celkové nastavenie parametrov v predstavenom pláne SaS je podľa Remišovej veľmi pomaly reagujúce.

Až tri parametre zo štyroch (14-denný priemer pre celú populáciu a nad 65 rokov, ako aj hospitalizácie) sa prejavujú s veľkým oneskorením, čiže ak v nejakom regióne vznikne lokálne epicentrum, semafor zareaguje až za týždeň.

„Aby sme mali čo najmenšie a najkratšie obmedzenia, potrebujeme reagovať rýchlo, nie na základe 14 denného priemeru. Po rozvoji ohniska nákazy v regióne trvá jeho utlmenie oveľa dlhšie,” doplnila predsedníčka Za ľudí.

Vyzvala koaličných partnerov, „aby sa prestali zbytočne predháňať, ale radšej počúvali odborníkov a expertné tímy a podľa toho jednotne a dôsledne postupovali. Len spoločnými silami a jednotnou komunikáciou pandémiu dokážeme zvládnuť.”

Strana Za ľudí navrhuje, aby sa manažment pandémie riadil predovšetkým štyrmi princípmi - predvídateľnosťou, primeranosťou, prioritizáciou a prípravou.