Matovič: Sulíkov plán je populistická hra a cesta do pekla

Premiér kritizoval rozdeľovanie regiónov podľa epidemiologickej situácie.

23. nov 2020

BRATISLAVA. Pandemický plán, ktorý v pondelok predstavil minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík, je skôr cestou do pekla.

Pred rokovaním ústredného krízového štábu to povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý Sulíkov plán označil za populistickú hru, ktorej chýba solidarita.

Najskôr by ho mal predstaviť konzíliu

Matovič kritizuje regionálnu diferenciáciu, myslí si, že je to nezodpovedné.

"To, že ak to budeme mať na západe krajiny zelené, ale nebude nás zaujímať, či východ nám horí, je nezodpovedné. Nás teda akože nemá zaujímať, že v inom kúte krajiny budú zomierať ľudia, dôležité je to, aby sme v Bratislave išli do reštaurácie a dáme si tam 'cigárko'?" pýtal sa Matovič.

"Musíme sa pozerať na Slovensko ako jednotnú a spojenú krajinu," zdôraznil

Pandemický plán SaS by podľa jeho slov nemal byť témou na pondelkovom rokovaní.

Sulík by ho mal najskôr predstaviť na konzíliu odborníkov a pandemickej komisii, a ak tam získa hlasy odborníkov, potom sa má o ňom rokovať aj na štábe.

Maturanti by sa mohli dostať do škôl skôr

Rovnako však má na prerokovania počkať aj semafor, ktorý má pripravený minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

"Chceli sme to dnes predstaviť, ale keďže ľudia sú v neustálom chaose, nech teda najskôr predstaví plán pán Sulík a nech sa aj na úrovni odborníkov vyselektuje plán, podľa ktorého pôjdeme," povedal Krajčí.

V prípade testovania podľa Matoviča platí, že štáb súhlasil so systémom testovania ako nástrojom na zníženie počtu denných prírastkov tak, aby denný limit nepresahoval 500 pozitívnych prípadov.

Sulík prichádzajúci na rokovanie štábu ešte pred premiérom a šéfom zdravotníctva povedal, že očakáva diskusiu o svojom pláne, minister školstva Branislav Gröhling (SaS) to, že verí, že k 30. novembru budú môcť otvárať školy.

Matovič mu pred novinármi odkázal, nech radšej najskôr prehovorí do duše straníckemu šéfovi a nech v SaS nemenia svoje postoje tomu, s čím predtým súhlasili. Matovič však naznačil, že prichádza s návrhom, že aspoň maturanti by sa mohli dostať do škôl skôr.