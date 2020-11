Celoplošné testovanie by malo byť podľa Čaputovej dobrovoľné

Ak bude celoplošné testovanie, prezidentka to bude rešpektovať.

24. nov 2020 o 16:24 (aktualizované 24. nov 2020 o 16:53) TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/DqdXHTTT.html

BRATISLAVA. Ak by sa malo realizovať celoplošné testovanie, budem takéto rozhodnutie rešpektovať, považovala by som však za správne, ak by sa konalo na dobrovoľnej báze.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V utorkovom vyjadrení to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Hnev je veľký

Čaputová zároveň v reakcii na aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu vyzvala vládu na zmenu prístupu. Poukázala pritom na negatívny dosah pandémie na život obyčajných ľudí, ktorý sa premieta do zvýšenia napätia v spoločnosti.

Súvisiaci článok Koronavírus na Slovensku: Plošné testovanie má byť podľa prezidentky dobrovoľné (minúta po minúte) Čítajte

"Pokiaľ ide o emóciu hnevu, sme nad priemerom krajín EÚ," upozornila prezidentka. Je presvedčená, že ľudia vedúci krajinu musia vnímať a chápať tých, ktorí v dôsledku ekonomických prepadov strácajú nádej a zohľadňovať toto pochopenie v krokoch, ktoré prijímajú.

"Potrebujeme vidieť zodpovedných politikov, schopných spolupracovať napriek rozdielnosti názorov, potrebujeme vidieť jednotný plán podporený širokou vedeckou obcou, ktorý dá istotu a šancu pripraviť sa na to, čo príde," zdôraznila.

Za kľúčové v boji s pandémiou považuje obnovenie partnerského prístupu medzi štátom a občanmi.

"Som presvedčená, že akceptovanie opatrení zo strany občanov nemožno vynútiť hrozbami, ale argumentáciou, zmysluplnosťou a zrozumiteľnosťou opatrení," dodala. Uistila, že chce byť nápomocná v boji s pandémiou. "Sama však potrebujem poznať a dôverovať riešeniam, ktoré nám majú pomôcť," povedala.

Pandémia situáciu zhoršila

Výzvu k zmene prístupu tlmočila hlava štátu predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽANO). Čaputová pritom zohľadňuje, že pandémia zastihla Slovensko s krízami v mnohých oblastiach a miera problémov, ktorým vláda čelí, je nevídaná.

"Slovensko však potrebuje pokojný, vecný a pragmatický prístup pri riešení pandémie a o taký som pána premiéra požiadala," dodala prezidentka.