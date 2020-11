Dobré ráno: Odíde Sulík kvôli Matovičovi z koalície?

Čo sa deje vo vládnej koalícii.

24. nov 2020 o 23:08 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Slovensko dlho nemalo žiaden protipandemická plán, zrazu má dva: jeden z ministerstva zdravotníctva, druhý predstavil Richard Sulík.

No a ako to už v prípade týchto koaličných partnerov býva, skončilo to ako ďalšia hádka medzi ním a premiérom Igorom Matovičom.

Prečo teda minister hospodárstva vôbec predstavoval plán na boj s koronavírusom, aký je vzťah medzi ním a premiérom a či SaS a OĽaNO tento konflikt vyhovuje?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa vzdá funkcie a odíde aj z postu prokurátorky. Tvrdí, že už ďalej nechce čeliť útokom na svoju osobu a chce vyvodiť zodpovednosť za to, že šla do práce s pozitívnym výsledkom na ochorenie covid-19.

Polícia mala včera počas akcie Babylon zadržať bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša. NAKA zadržala päť osôb, obvinila ich z obzvlášť závažného zločinu vydierania v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, v jednom prípade pridala aj podplácanie.

Ústavnoprávny výbor odobril všetkých kandidátov na nového generálneho prokurátora. Znamená to, že kandidáti spĺňajú formálne podmienky na tento post. Nového generálneho prokurátora by teraz mali zvoliť poslanci, predpokladá sa, že možno už tento týždeň.

Česká republika by si tiež mohla vyskúšať plošné testovanie. Andrej Babiš chce, aby sa ľudia pred Vianocami mohli otestovať antigénovými testami. Malo by to byť zadarmo, podobne ako u nás by sa mala zapojiť aj armáda.

Migrácia neohrozuje kresťanstvo. Napísal to pápež František vo svojej novej knihe. „Odmietnuť strápeného migranta, odhliadnuc od jeho vierovyznania, zo strachu z oslabenia "kresťanskej" kultúry je absurdná dezinterpretácia kresťanstva aj kultúry,“ tvrdí pápež, ktorý je sám vnukom talianskych imigrantov v Argentíne.

Odporúčanie

Ak tiež neviete, čo by ste tak mohli čítať alebo hľadáte inšpiráciu na vianočný darček, a zároveň vy či obdarovaný čítate v angličtine, americký denník New York Times zverejnil svoj tradičný zoznam stovky pozoruhodných kníh roku 2020. No a Dávidovi ďakujeme za toto dnešné odporúčanie.

