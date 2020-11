Súdna rada predkladá prezidentke návrh na menovanie štyroch sudcov

Súdna rada zároveň predkladá prezidentke návrh na odvolanie šiestich sudcov.

24. nov 2020 o 16:58 TASR

BRATISLAVA. Súdna rada predkladá prezidentke Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie štyroch sudcov. Vyplýva to z uznesenia, ktoré jednohlasne schválila na utorkovom zasadnutí.

Týka sa to Petra Melichárka a Tomáša Kuruca s pridelením do funkcie hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu (KS) v Košiciach, Aleny Moravčíkovej s pridelením do funkcie hosťujúcej sudkyne pre nitriansky obvod a Michaely Bebjakovej s pridelením do funkcie hosťujúcej sudkyne v trenčianskom obvode.

Súdna rada zároveň predkladá prezidentke návrh na odvolanie šiestich sudcov z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov. Všetci majú v súčasnosti prerušený výkon funkcie.

Taktiež schválila návrh na preloženie troch sudcov na iné súdy. Na Najvyšší súd (NS) má byť od 1. decembra preložená Martina Zeleňaková z Krajského súdu (KS) v Prešove a Peter Štift z Krajského súdu v Bratislave.

Marta Šašinková bude má byť od 1. januára 2021 preložená z Okresného súdu (OS) Bratislava II na KS v Bratislave. Odobrila aj návrhy na dočasné pridelenie 11 sudcov na iné súdy.

Súdna rada odsúhlasila vypracovanie kritérií na kandidátov na členov výberových komisií na voľné miesta sudcov a kariérny postup sudcov. Jednotlivé kritériá by mala schvaľovať na zasadnutí 15. decembra.

Najbližšie zasadnutie Súdnej rady by sa malo uskutočniť 4. decembra. Jediným bodom programu má byť reforma súdnej mapy.