Smer podáva návrh na mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda

Cieľom referenda je opýtať sa ľudí, či sú za to, aby bolo súčasnej vláde skrátené volebné obdobie.

25. nov 2020 o 10:40 SITA

BRATISLAVA. Strana Smer v stredu podáva v mene 30 poslancov parlamentu návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s jediným bodom, ktorým je návrh uznesenia na vyhlásenie referenda.

Na tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru Robert Fico.

Cieľom referenda je, ako uviedol, opýtať sa občanov Slovenskej republiky, či sú za to, aby bolo súčasnej vláde skrátené volebné obdobie.



Predčasné parlamentné voľby by sa potom podľa Fica mali konať najneskôr do 30. júna 2021.