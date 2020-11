Klímapodcast: Strach, hnev, úzkosť, hystéria, ignorácia? Ako reagujeme na klimatickú krízu

O klimatickej úzkosti hovorí psychológ Martin Miler.

25. nov 2020 o 14:08 Jakub Filo, Jana Maťková, Katarína Kozinková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/8f28v-f3435d?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=109

„Predstava, že my sme tým také vystrašené, že by sme boli hysterické, to nie je pravda. Veľa z mojich súmatiek sú v skutočnosti dosť nahnevané a veľmi odhodlané niečo robiť,“ hovorí Lucia Szabová, členka klimatickej iniciatívy Znepokojené matky.

„Je dôležité premeniť strach na pozitívnu akciu. Ale v momente strachu a úzkosti podľa mňa vôbec nie je dôležité, aby človek rozmýšľal nad tým, že teraz svojim konaním vyrieši klimatickú krízu,“ myslí si novinár SME Jakub Filo, ktorý je aj členom iniciatívy Klíma ťa potrebuje.

Tak ako je to teda? Strach, úzkosť, hnev, hystéria či až ignorácia? Ako ľudia reagujú na klimatickú krízu? Čo je klimatická úzkosť a ako vieme, že ju máme? Kto je viac náchylný trápiť sa ňou? V čom je iná, ako iné úzkosti? Ale hlavne, ako si s ňou poradiť a nerezignovať zároveň na záujem o to, čo sa na planéte deje?

Hosťom štvrtého dielu Klímapodcastu denníka SME je psychológ Martin Miler, ktorý na všetky tieto otázky odpovedá.

V podcaste zaznievajú aj autentické svedectvá Lucie Szabovej a Jakuba Fila. O strachu, hneve aj o tom, čo pomáha práve im.

Tento podcast pripravujú Katarína Kozinková , Jakub Filo a Jana Maťková.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.