Mikas nepovažuje koaličnú radu u Kollára za vhodné riešenie

Máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, argumentoval hlavný hygienik.

25. nov 2020 o 15:05 TASR

BRATISLAVA. Návšteva predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) v nemocnici s cieľom koaličnej rady nebola šťastným riešením.

Uviedol to hlavný hygienik Ján Mikas pred stredajším rokovaním ústredného krízového štábu.

"Pokiaľ viem, máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, keď je na návšteve kňaz alebo blízka rodina za dodržania prísnych epidemiologických pravidiel," uviedol Mikas s tým, že nevie o žiadnej výnimke vo vyhláške, ktorá by dovoľovala koaličným partnerom návštevu Kollára.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri dnešnej epidemiologickej situácii je rizikom ísť do nemocnice. "Ohrozený môže byť zdravotnícky personál, pacient a taktiež sa môžu infikovať aj návštevníci," podotkol Mikas.

Na otázku, kto by mal niesť za tento krok zodpovednosť, Mikas vyhlásil, že to je v kompetencii manažmentu zdravotníckeho zariadenia.

Súvisiaci článok Koaličná rada bola v nemocnici, viacerí ministri o tom nevedia Čítajte

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) hovorí, že ak niekto udelí výnimku na návštevu, tak je to na rozhodnutí ošetrujúceho lekára. Nemyslí si tiež, že by to bol zo strany koaličných partnerov "papalášizmus".

Premiér Igor Matovič (OĽANO) poukázal na to, že navštívil predsedu parlamentu až po tom, ako dostal informáciu, že ide o samostatný trakt s iným režimom ako nemocnica. "Išiel som tam v dobrej viere, že tým nič neporuším," skonštatoval s dôvetkom, že neurobil nič zlé.