Laurenčík zo SaS vyzval Fica na odovzdanie mandátu poslanca

Podľa Laurenčíka má Fico strach, čo na neho prezradí bývalá štátna tajomníčka Jankovská.

26. nov 2020 o 11:07 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) vyzýva poslanca a šéfa Smeru-SD Roberta Fica, aby sa vzdal poslaneckého mandátu.

Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Podľa Laurenčíka má Fico strach, čo na neho prezradí bývalá štátna tajomníčka za Smer-SD Monika Jankovská a kedy si po neho príde polícia.

"Je nanajvýš zrejmé, že keď roky Robert Fico chránil Moniku J. a kryl jej chrbát, musí byť teraz plný strachu, čo na neho vo svojej výpovedi vo svojej zúfalosti, že ju všetci opustili, povie a kedy si po neho príde polícia. Ak jej ďakoval za kus dobrej roboty, ďakujem jej ja za to, že sa rozhodla rozprávať," uviedol Laurenčík.

"Robert Fico by však spravil najlepšie, keby sa vzdal poslaneckého mandátu a bol tak ušetrený hanby, keď by dal parlament súhlas na jeho vzatie do väzby. Sedieť v parlamente a do poslednej chvíle obhajovať zločincov musí byť aj pre jeho psychické zdravie zaťažkávacou úlohou," skonštatoval Laurenčík.