Kollára prepustia z nemocnice do domácej liečby

Informoval o tom riaditeľ bratislavskej Nemocnice svätého Michala.

26. nov 2020 o 15:26 TASR, Veronika Orviská

BRATISLAVA. Predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) prepustia v piatok z nemocnice do domácej liečby.

Informoval o tom generálny riaditeľ Nemocnice svätého Michala v Bratislave Branislav Delej.

„Po dnešnom rozhovore s pánom Kollárom sme sa dohodli, že vzhľadom na to, že je jeho zdravotný stav natoľko dobrý, že si už nevyžaduje ďalšiu hospitalizáciu na lôžku, bude zajtra prepustený do domácej liečby,“ uvádza v stanovisku Delej.

Kollár pri nehode v bratislavských Podunajských Biskupiciach 24. októbra utrpel vážne zranenia a v nemocnici na Kramároch mu museli operovať zlomený druhý krčný stavec.

Na jeho spevnenie a zrastenie musí mať teraz okolo hlavy obruč so zvislými spustenými ramenami.

Predsedu koaličnej Sme rodina previezli do nemocnice v bratislavskom Starom Meste na začiatku novembra. Navštíviť ho tam napriek zákazu boli koaliční partneri, ale je jeho početné priateľky. Tie sa dostali do sporu so sestrami.

"Nastali tu trochu strety medzi priateľkami Kollára a sestričkami. Došlo aj k výmenám názorov," priblížil pre SME napätú situáciu na oddelení jeden z lekárov.

Deleja o konflikte informoval Kollár. „Nasledujúci deň som si vypočul aj stanovisko vrchnej sestry oddelenia. Vyčítal som jej neprofesionálny prístup správania sa k pacientovi a vzhľadom na informácie, ktoré som mal, by som postupoval rovnako aj v prípade, ak by nešlo o pána Kollára, ale o akéhokoľvek iného pacienta,“ vysvetlil Delej a požiadal námestníčku pre ošetrovateľstvo, aby celý prípad uzavrela a rozhodla o vyvodení dôsledkov.



Tá prípad uzavrela napomenutím zdravotných sestier. Ich správanie nemalo byť v súlade s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.

„Tvrdenia, že vrchná sestra bola prepustená, alebo sa jej prepustením hrozilo, rovnako ako informácie o tom, že niekto na základe uvedeného rozhodol o nepridelení odmien danému personálu, sa nezakladajú na pravde,“ uzavrel Delej.