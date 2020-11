Dobré ráno: Boris Kollár mal iný režim ako zvyšok Slovenska

Šéf parlamentu v piatok nemocnicu opúšťa.

26. nov 2020 o 23:30 Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Za predsedom parlamentu Borisom Kollárom chodili podľa personálu Nemocnice sv. Michala napriek zákazu návštev jeho priateľky.

Podľa vyjadrení ho navštevovali aj v nočných hodinách a k personálu sa správali arogantne.

Sestrám, s ktorými sa mali dostať do konfliktu, mala nemocnica siahnuť na odmeny či dokonca vyhrážať sa prepustením.

Vedenie nemocnice hovorí, že nevhodne sa správali sestry a tresty popiera.

Nikola Bajánová sa rozprávala s reportérom denníka SME Jánom Krempaským.

Zdroj zvukov: Facebook Borisa Kollára

Krátky prehľad správ

Robert Fico prvýkrát priznal, že do centrály Smeru na Súmračnej chodil nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Bývalý premiér to povedal v súvislosti s výpoveďou niekdajšej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, v ktorej sa priznala k manipulácii súdnych rozhodnutí v prospech Mariana Kočnera. V rozhodovaní najvyššieho súdu o Kočnerovej väzbe sa podľa vlastných slov Fico nikdy neangažoval.

NAKA dostala od špeciálnej prokuratúry pokyn, aby preverila informácie o údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov, o ktorom v parlamente tento týždeň hovoril poslanec zo SaS-ky Alojz Baránik. Prokurátori podľa jeho slov bežne berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Dosluhujúci americký prezident Donald Trump omilostil svojho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý sa koncom roka 2017 priznal, že klamal FBI o svojich kontaktoch s ruskými predstaviteľmi.

Americká spoločnosť IBM plánuje v Európe zrušiť približne 10-tisíc pracovných miest. Cieľom je znížiť náklady na služby, ktoré vykazujú iba slabý rast. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Podľa zdrojov sa prepúšťanie dotkne najviac Británie a Nemecka, škrty sa však plánujú okrem iného aj na Slovensku.

Na zemskom orbite sa bude upratovať. Európska vesmírna agentúra podpísala kontrakt v hodnote 86 miliónov eur so švajčiarskou spoločnosťou ClearSpace. Tá by mala priniesť veľké množstvo orbitálneho odpadu naspäť na Zem. Prvá misia by sa mala uskutočniť v roku 2025.

Odporúčanie

Len pomerne nedávno som natrafila na web venujúci sa knihám s názvom Literary Hub. Okrem recenzií, rebríčkov a rozhovorov má aj svoju rádiovú alebo podcastovú sekciu. Teraz ale odporúčam rozhovor o tom, či globálne finančné krízy umocňujú kapitalizmus, ktorý je výňatkom z knihy Everything must change!.

