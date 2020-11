Matovič priznal, že mal chuť odísť z funkcie

Verí, že vzťah medzi ním a Sulíkom sa upraví.

26. nov 2020 o 22:28 (aktualizované 26. nov 2020 o 23:03) SITA

BRATISLAVA. Igor Matovič (OĽaNO) mal chuť odísť z funkcie premiéra. Povedal to v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.

Súvisiaci článok Odkazovanie cez médiá končí, Matovič sa ospravedlnil partnerom Čítajte

„Áno, mal som tú chuť to urobiť," priznal.

„Boli také životné situácie v tejto koalícii, keď sa koaličný partner správal skôr ako niekto z opozície. Potom nemáte silu čeliť zlu na druhej strane. Ale myslím si, že je to za nami,“ doplnil v debate.

Nepripadalo by mu fér, ak by vyzýval Richarda Sulíka (SaS) na odchod z funkcie ministra hospodárstva. Matovič verí, že sa vzťahy medzi nimi napravia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyhlásenie prezidentky ho zamrzelo

Premiér tiež priznal, že ho ľudsky zamrzelo vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vyzvala vládnych politikov na zmenu komunikácie. Tvrdil totiž, že prezidentke v utorok 24. novembra dopoludnia hodinu vysvetľoval, ako sa v koalícii dohodli na zmierení. Zdôraznil však, že s prezidentkou komunikujú otvorene.

Súvisiaci článok Kollára v nemocnici navštevujú priateľky, pochytili sa so sestrami Čítajte

Predseda vlády sa vyjadril aj k "čajovým" návštevám predsedu parlamentu Borisa Kollára v nemocnici. Očakáva od neho „poctivé vysvetlenie“.

K návšteve koaličných lídrov v nemocnici zopakoval, že mal informáciu, že návšteva je v poriadku. Ak by vedel, že tam platí zákaz návštev, do nemocnice by nešiel.

Kollára v piatok prepúšťajú z nemocnice. Podľa slov premiéra budú chodiť na koaličné rady k nemu.

Má favoritov na generálneho prokurátora

V otázke voľby generálneho prokurátora Matovič prezradil, že sa mu páčia dvaja až traja kandidáti, ktorí sú podľa neho "taká prvá trieda". V klube sa o kandidátoch rozprávali do hĺbky a vedú poctivú diskusiu.

Voľbu sa nebude snažiť ovplyvňovať. Svojho favorita však neprezradil.

„Ak chceme zvoliť generálneho prokurátora, musí sa nájsť väčšina v parlamente a najlepšie väčšina v koalícii," podotkol. „Keď máte sedem výborných kandidátov, ťažko sa vyberá ten najlepší," doplnil.

Parlament má kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR voliť 1. decembra.