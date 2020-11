Poslanci odmietli správu špeciálneho aj generálneho prokurátora za minulý rok

Pre korupciu bolo roku 2019 stíhaných 139 páchateľov.

27. nov 2020 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR dnes 94 hlasmi zo 126 prítomných odmietli Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a jeho poznatky o stave zákonnosti za rok 2019.

Správa konštatuje, že od roku 2018 zreteľne badať, že špecializované policajné zložky polície, ktoré majú v kompetencii odhaľovanie a vyšetrovanie korupčných trestných vecí, do istej miery zvýšili úsilie na odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti.

„Pre korupčné trestné činy bolo v roku 2019 stíhaných 139 páchateľov, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie počtu obvinených o jedena oproti roku 2017 o 22 obvinených. Na počte vznesených obvinení teda badať mierny nárast oproti predchádzajúcim dvom rokom,“ konštatuje dokument.

Nespokojnosť s efektivitou polície

Výraznejšie však podľa správy narástol počet obžalovaných, ktorých bolo spolu 83, v roku 2018 to bolo 50 osôb, v roku 2017 ich bolo 54. Dohoda o vine a treste bola uzavretá so 44 osobami, kým v roku 2018 to bolo 64 osôb a v roku 2017 41. Odsúdených bolo 87 osôb, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo 93 osôb a v roku 2017 98 osôb.

Dokument uvádza, že napriek zvýšenému úsiliu nemôže byť spokojnosť s počtom odhalených trestných činov korupcie a s efektivitou polície, najmä pri komplikovaných korupčných trestných veciach.

„Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ nepostrehol výraznejšie pozitívne efekty organizačnej zmeny, ktorá nastala v organizácii činnosti Národnej kriminálnej agentúry v roku 2019. Personálne je protikorupčná zložka NAKA rovnako poddimenzovaná ako v predchádzajúcom období, čo sa prejavuje nielen na zaťaženosti vyšetrovateľov, ale najmä na absencii analytikov a operatívnych príslušníkov, ktorí by boli dostatočne vyškolení na odhaľovanie komplikovaných korupčných schém. Napriek tomu, že na tento problém špeciálny prokurátor písomne upozornil Prezidenta policajného zboru SR, táto snaha doposiaľ nemala pozitívnu odozvu,“ približuje materiál.

Úlohou prokurátorov nie je odhaľovať korupciu

Špeciálna prokuratúra zároveň zdôrazňuje, že odhaľovanie a zisťovanie páchateľov korupčnej trestnej činnosti je vo výlučnej pôsobnosti Policajného zboru SR

„Úlohou prokurátorov nie je ani operatívne odhaľovanie korupcie ani vykonávanie analytickej činnosti a dokonca ani vedenie vyšetrovania a vykonávanie dôkazov v štádiu pred podaním obžaloby. Túto činnosť má v plnom rozsahu zabezpečovať a vykonávať Národná protikorupčná jednotka patriaca pod Prezídium policajného zboru, Národnú kriminálnu agentúru a pri trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov Úrad inšpekčnej služby,“ dodáva dokument.

Skladba páchateľov je dlhodobo stabilná

Parlament nevzal na vedomie ani správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019. Za hlasovalo 30 zo 128 prítomných poslancov. Správa konštatuje, že prokuratúre sa v roku 2019 podarilo odstíhať 34 102 osôb, čo je o 1 646 ľudí menej ako v roku 2018.

Generálna prokuratúra ďalej v správe uvádza, že v roku 2019 pokračoval trend poklesu nápadu nových trestných vecí. Napriek tomu zachovali pozitívny trend pomeru vybavených vecí k nápadu nových trestných vecí.

Z celkového počtu odstíhaných osôb podala prokuratúra obžalobu na 27 443 z nich. To je oproti roku 2018 pokles o 2 346 osôb. Z prehľadu o počte a štruktúre stíhaných osôb v roku 2019 vyplýva, že skladba páchateľov trestnej činnosti je dlhodobo stabilná. Rozhodujúcou mierou sa na páchanej trestnej činnosti podieľali muži. Prokuratúra v roku 2019 stíhala 5 475 žien.

V roku 2019 viedla prokuratúra trestné stíhanie proti 1 687 mladistvým, celkovo sa dopustili 2 148 trestných činov. Mladiství páchatelia sa na celkovej kriminalite v roku 2019 podieľali takmer piatimi percentami.

V porovnaní s rokom 2018 ide o 15-percentný pokles v počte stíhaných mladistvých osôb. Najčastejším trestným činom, ktorého sa v roku 2019 dopustili mladiství páchatelia, bol trestný čin krádeže, a to až v 789 prípadoch.

Predstavuje to takmer 37 percent zo všetkých trestných činov spáchaných mladistvými. Za krádežami nasledujú trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti. V tomto smere mladiství spáchali napríklad 119 trestných činov sexuálneho zneužívania, sedem činov znásilnenia a 11 trestných vecí sexuálneho násilia.

Prokuratúra v roku 2019 evidovala aj 237 osôb obvinených za trestný čin týrania blízkej či zverenej osoby. Prokuratúre sa podarilo obžalovať a odsúdiť 199 z nich.

Analýzou jednotlivých trestných vecí týkajúcich sa takzvaného domáceho násilia dospela prokuratúra k záveru, že v roku 2019 bol najčastejším páchateľom týchto trestných činov muž v produktívnom veku s priemernou alebo nižšou vzdelanostnou úrovňou.

Prevažne išlo o manžela, druha či bývalého manžela, v mnohých prípadoch alkoholika, prípadne drogovo závislú osobu. Ženy boli páchateľkami len v 26 prípadoch týchto trestných vecí. Naopak, obeťami trestných činov takzvaného domáceho násilia sú najmä partnerky či bývalé partnerky páchateľov.

„Na základe vyhodnotenia zistených skutočností je možné konštatovať, že počet trestných vecí vzťahujúcich sa na trestné činy s prvkom takzvaného domáceho násilia, kontinuálne narastá,“ zhodnotila prokuratúra. Ako uviedla, odhaľovanie a účinný postih páchateľov trestných činov takzvaného domáceho násilia naďalej zostáva jednou z najvýznamnejších priorít činnosti prokuratúry.

V roku 2019 sa prokuratúra zamerala aj na postih trestných činov páchaných na deťoch, trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestných činov daňových, v doprave či trestných činov proti životnému prostrediu.

Súčasne bola venovaná pozornosť aj problematike finančného vyšetrovania a zaisťovania peňažných prostriedkov, počítačovej kriminality, kriminality mladistvých a trestnej zodpovednosti právnických osôb.