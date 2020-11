Transparency: Sme rodina pred voľbami profitovalo z nelegálnej reklamy

O porušení zákona už rozhodla aj Rada pre vysielanie a retransmisiu.

27. nov 2020 o 12:53 SITA

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina profitovalo tri týždne pred tohtoročnými parlamentnými voľbami z viac ako tridsiatich hodín nelegálnej reklamy v lokálnych televíziách.

Uvádza to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že o tom minulý týždeň rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu, orgán dozerajúci na elektronické médiá.

Mimovládka upozornila vo februári tohto roku na to, že Východoslovenská ako aj Stredoslovenská televízia, vysielali „priateľské“ rozhovory s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ale aj jeho spolukandidátmi Igorom Kašperom a Jozefom Lukáčom vo veľkej rotácii a bez označenia reklamy tesne pred voľbami.

Podľa jednohlasného rozhodnutia členov Rady obe televízie porušili zákon tým, že násobne prekročili povolený rozsah politickej reklamy ako aj tým, že tie programy neoznačili ako reklamu. Obe televízie majú podľa vlastných slov týždennú sledovanosť 900-tisíc ľudí.

„Televízie však dostali len najmiernejšiu sankciu - upozornenie. Sme rodina nedostala sankciu žiadnu, keďže to nebola ona, kto zákon porušil, hoci Kollárovci z toho samozrejme profitovali. Aj to ukazuje, ako slabo máme nastavený dozor nad férovosťou volebných kampaní. Existuje dôvod, aby niekto nezneužil médiá na čiernu reklamu aj nabudúce, keď sankcia príde deväť mesiacov po voľbách a aj to, len takáto, slovná?“ pýta sa organizácia.

Pre porovnanie odlišných prístupov zo strany Rady, spomenula mimovládna organizácia prípad, keď televízia Markíza dostala pokutu 3 319 eur za to, že nemala pri vysielaní sitcomu zosúladené titulky pre sluchovo postihnutých s obrazom.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj hnutie Sme rodina.