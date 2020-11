Zahraničná novinárka: Začínam sa báť, či sa tu ešte dokážem integrovať

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

27. nov 2020 o 13:04 The Slovak Spectator

1. Sám predsudky nezažil, s katolíckou charitou ich pomáha búrať: How a Catholic charity became a voice for migrants in Slovakia

2. Na Slovákoch je najlepšie, že neustále plánujú výlety do hôr: Slovaks: Getting the most out of life (from our archive)

3. Slovensko si bude vyberať nového generálneho prokurátora po desiatich rokoch. Niektoré veci sa odvtedy nezmenili, píše James Thomson: Secret votes and public lies

4. Po prvej vlne písal o Slovensku ako o COVID zázraku. Teraz je vidí rezignáciu voči smrti: From COVID-19 miracle to apparent resignation to death and dying

5. Kolá testovania fungujú ako vrstvy filtra, každé ďalšie odstráni veľkú časť infikovaných, hovorí americký matematik: Using only antigen tests for mass testing was the right move, says American mathematician

6. Počet prvostupňových súdov by sa mal výrazne zredukovať. Ministerka sľubuje rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia: Slovak court system gets shake up as Justice Ministry looks to root out corruption

7. Vlhová vyhrala už tretie preteky za sebou: Slovak skier Vlhová dominates the World Cup series. She won third consecutive race

8. Kalvária v Bratislave takmer zmizla. Posledné zastavenie, ktoré sa podarilo zachrániť zrekonštruovali toto leto: Better times ahead of the Calvary in Bratislava

9. Ježiško prijíma vianočnú poštu a na Hrebienku už stojí Ľadový dóm. Tu sú novinky z kultúry a cestovania: Bratislava’s Old Market Hall hosts Christmas markets

10. Zahraničná novinárka: Začínam sa báť, či sa tu ešte dokážem integrovať: Pass a Slovak language dictation so you can work with foreigners