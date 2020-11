Potrebovali ísť k blízkym a nepustili ich. Neboli privilegovaní ako Kollár

Nemocnice väčšinou púšťajú príbuzných k zomierajúcim.

27. nov 2020 o 21:11 Zuzana Kovačič Hanzelová, Ján Krempaský, Kristína Braxatorová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Jej mama ležala vo vážnom zdravotnom stave v nemocnici. Dcéra chcela, aby si s ňou mohla aspoň zatelefonovať. Zdravotná sestra jej však odmietla podať telefón.

V trenčianskej fakultnej nemocnici zas skončila mladá žena po spontánnom potrate. Sestry jej nedovolili sa ani len stretnúť s manželom, aby jej podal veci na prezlečenie do nemocnice.

Denník SME prináša príbehy dvoch pacientiek, ktoré sa počas pobytu v nemocnici v čase koronakrízy potrebovali skontaktovať so svojimi príbuznými. V dôsledku protipandemických opatrení a nedostatku empatie niektorých zdravotníkov im to však nebolo umožnené.

Neboli také privilegované ako šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Počas jeho nedávneho pobytu v Nemocnici sv. Michala v Bratislave po októbrovej autonehode mal k dispozícii nielen dve vysokošpecializované sestry a opatrovateľku, ale kedykoľvek ho mohli prísť pozrieť jeho priateľky. Politik má jedenásť detí s desiatimi ženami.

"Nebolo výnimkou, že dámske návštevy prišli aj o druhej v noci a, samozrejme, zostávali na izbe do rána," povedala SME jedna zo sestier nemocnice, ktorá chcela zostať v anonymite.

Po zverejnení svedectiev zdravotníkov v denníku, šéf parlamentu v piatok zo zdravotníckeho zariadenia odišiel. Na vlastnú žiadosť.

Zákaz vyhráva nad súcitom

"Mňa to tak naštartovalo, keď som to videla, to si neviete predstaviť," približuje Andrea Jančová z Levíc pocit, aký mala, keď si prečítala článok o Kollárovi.

"Mám chorú maminu, je vo veľmi vážnom stave. Má aj psychické ochorenie. Bola akútne hospitalizovaná," hovorí Jančová o nedávnom pobyte jej matky v nemocnici počas pandémie.